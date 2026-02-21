Alerta en la red hospitalaria del Valle por sobreocupación del Hospital Tomás Uribe de Tuluá

El Hospital Tomás Uribe del municipio de Tuluá es una de las instituciones de alta complejidad que está recibiendo la sobredemanda de pacientes del centro del valle del Cauca, usuarios de las EPS intervenidas a las que otras instituciones de salud les han suspendido su atención.

Por esta razón el hospital está reportando una sobreocupación en todos sus servicios, especialmente en urgencias, donde los tiempos de espera, incluso para la realización del triage se han extendido.

A través de un comunicado, el hospital Tomás Uribe señaló que "la situación obedece a las dificultades que actualmente atraviesa el sistema de salud relacionadas con la operación y prestación de servicios por parte de las EPS, que escapan del alcance del hospital".

Para superar esta contingencia, la secretaría de Salud de Tuluá envió una comunicación a hospitales de municipios cercanos como Riofrío, Bugalagrande, Andalucía, San Pedro y Trujillo, para que reciban a los pacientes que actualmente puedan ser atendidos en los hospitales de nivel 1 y 2 para así ir descongestionando al Tomás Uribe.