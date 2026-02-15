En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Salario mínimo
Inversiones forzosas
General Edwin Urrego
Emergencias por lluvias en Córdoba

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Pacífico  / Hallan sin vida a comerciante desaparecido desde diciembre en zona rural de Tuluá

Hallan sin vida a comerciante desaparecido desde diciembre en zona rural de Tuluá

El cuerpo presentaba heridas de arma de fuego. Las autoridades investigan la posible participación de grupos armados ilegales que operan en la región.

Publicidad

Publicidad

Publicidad