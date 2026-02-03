En vivo
Refuerzan medidas en Tuluá, Valle, tras extradición de alias ‘Pipe Tuluá’ a Estados Unidos

Con Ejército y la Policía se llevan a cabo diferentes recorridos por el municipio, así como en las entradas y salidas del municipio. Las medidas de seguridad fueron adoptadas durante una mesa técnica.

