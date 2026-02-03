Refuerzan medidas en Tuluá, Valle, tras extradición de alias ‘Pipe Tuluá’ a Estados Unidos

Desde la noche de este lunes, en el municipio de Tuluá, Valle, las autoridades decidieron reforzar las medidas de seguridad, luego de la extradición a Estados Unidos de Andrés Felipe Marín Silva, alias ‘Pipe Tuluá’, jefe de la banda criminal La Inmaculada.

Con el Ejército y la Policía se llevan a cabo diferentes recorridos por el municipio, así como en las entradas y salidas de Tuluá, además de reforzar la presencia de la fuerza pública en edificios públicos.

"Ese plan de intervención, por orden de la gobernadora Dilian Francisca Toro, se va a reforzar ante el anuncio de la extradición de Felipe Marín. Todos los refuerzos institucionales en un trabajo articulado con la Alcaldía municipal, la Gobernación del Valle, nuestra Policía y nuestro Ejército, estarán presentes en el municipio y las intervenciones en cada una de las zonas actualizadas se van a redoblar en estos días que vienen”, dijo Guillermo Londoño, secretario de Convivencia y Seguridad Ciudadana del Valle del Cauca.

Las medidas de seguridad fueron adoptadas durante una mesa técnica realizada en las últimas horas entre el Gobierno local y departamental. El alcalde de Tuluá, Gustavo Vélez, aseguró que con estas acciones se busca prevenir alteraciones del orden público y garantizar la protección de la comunidad.



"Es decir, tratarnos de anticipar las situaciones, hay un reforzamiento del pie de fuerza; las autoridades recomiendan de pronto cerrar algunas vías nocturnas. Es una fuerza muy consolidada, un trabajo muy articulado por parte de la administración municipal, la Secretaría de Gobierno, la Secretaría de Movilidad y las demás instituciones de orden departamental y nacional, y eso es lo que permite entonces que se garantice la seguridad y la tranquilidad de nuestros ciudadanos", aseguró el mandatario.

El jefe de la estructura criminal La Inmaculada fue extraditado a Estados Unidos en un operativo que contó con más de 70 uniformados y tecnología especializada; es requerido en ese país por una corte de Texas por tres cargos de narcotráfico.

