Presidente Petro ordenó al ministro de Justicia extraditar a alias ‘Pipe Tuluá’ a Estados Unidos

El presidente Gustavo Petro ordenó la extradición a Estados Unidos de Andrés Felipe Marín Silva, conocido como alias ‘Pipe Tuluá’, señalado narcotraficante y líder de la estructura criminal “La Inmaculada”.

Esta orden la dio el mandatario de manera directa al ministro de Justicia, Andrés Idárraga, a través de un mensaje publicado en su cuenta de X, donde justificó la medida por los intentos del criminal de corromper funcionarios públicos con recursos del Estado.

“Lo hago por intentar comprar funcionarios públicos con dineros públicos para quedarse. La paz no es una mercancía, la paz es un derecho”, escribió Petro.

La orden presidencial se produce luego de que el Ministerio de Justicia confirmara esta semana la negativa al recurso de reposición presentado por la defensa de Marín Silva, con el que se buscaba frenar su envío a Estados Unidos. Con esta decisión, queda en firme el proceso de extradición solicitado por una Corte Distrital del estado de Texas.



Alias ‘Pipe Tuluá’ es requerido por las autoridades judiciales de Estados Unidos por delitos relacionados con el narcotráfico, entre ellos concierto para distribuir cocaína, tráfico internacional de estupefacientes y fabricación y distribución de más de cinco kilogramos de cocaína.

Los cargos hacen parte de una acusación formal presentada en septiembre de 2024, en la que se señala que “Pipe Tuluá” habría tenido un papel clave en el envío de grandes cargamentos de droga hacia territorio estadounidense.

Aunque el traslado del jefe criminal ya había sido anunciado desde diciembre del año pasado, su defensa interpuso un recurso de reposición argumentando que la decisión carecía de motivación suficiente y que desconocía los procesos penales que Marín Silva enfrenta actualmente en Colombia.

Sin embargo, el Ministerio de Justicia concluyó que estos argumentos no eran suficientes para detener la extradición y ratificó la validez del requerimiento internacional.

Actualmente, “Pipe Tuluá” cumple una condena de 30 años de prisión en Colombia por su responsabilidad en al menos 46 homicidios. En este momento se encuentra recluido en la estación de Policía de Los Mártires, en Bogotá, tras haber permanecido un periodo en la cárcel La Picota.