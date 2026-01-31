En vivo
Presidente Petro ordenó al ministro de Justicia extraditar a alias 'Pipe Tuluá' a Estados Unidos

Presidente Petro ordenó al ministro de Justicia extraditar a alias ‘Pipe Tuluá’ a Estados Unidos

Alias ‘Pipe Tuluá’, condenado en Colombia por 46 homicidios, deberá responder ante la justicia estadounidense por delitos de narcotráfico luego de que el Ministerio de Justicia dejara en firme su proceso de extradición.

