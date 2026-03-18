Piden a Mintransporte mantenimiento de vía Bucaramanga – Piedecuesta por grave deterioro

El deterioro de la autopista que conecta a Bucaramanga con Piedecuesta encendió las alertas del gremio técnico en la región. La Sociedad Santandereana de Ingenieros solicitó al Ministerio de Transporte y al Instituto Nacional de Vías una intervención prioritaria en este corredor vial nacional, ante su avanzado estado de deterioro.

A través de una carta firmada por su presidenta, Sonia González Corzo, el gremio advirtió sobre las deficientes condiciones de transitabilidad en la ruta 45, especialmente en el tramo 07 (45A07), que conecta a Bucaramanga con Piedecuesta y Floridablanca.

Según el documento, la carpeta asfáltica presenta un notable desgaste, sumado a fallas en la señalización, lo que afecta a un corredor de alto flujo vehicular, por donde transitan diariamente vehículos livianos, pesados y un gran número de motociclistas. Esta situación obliga a los conductores a esquivar baches de manera intempestiva, incrementando el riesgo de siniestros viales.

“La situación ha derivado en un alto índice de accidentalidad, incluso con pérdidas de vidas humanas”, advierte la comunicación enviada a la ministra de Transporte, María Fernanda Rojas Mantilla, y al director general de Invías, Juan Guillermo Jiménez Gómez.



El gremio también alertó sobre problemas estructurales en el diseño de la vía, como deficiencias en el alineamiento horizontal y una reducción abrupta de carriles, de tres a dos, lo que aumenta la exposición de los conductores a accidentes.

Frente a este panorama, la Sociedad Santandereana de Ingenieros solicitó la ejecución urgente de labores de mantenimiento periódico, que incluyan rocería, recuperación de la carpeta asfáltica y mejoramiento de la señalización.

Finalmente, la organización reiteró su disposición para apoyar técnicamente estos procesos, ofreciendo el conocimiento de sus profesionales como cuerpo consultivo del Gobierno Nacional.

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La petición se suma a las constantes quejas de usuarios de este corredor estratégico del área metropolitana, que desde hace meses vienen denunciando el deterioro de una de las vías más transitadas del del área metropolitana de Bucaramanga.