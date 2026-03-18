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Piden a Mintransporte mantenimiento de vía Bucaramanga – Piedecuesta por grave deterioro

El grave deterioro de la carretera ha provocado accidentes de motociclistas y pérdidas de vida.

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