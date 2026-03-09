Rescatan cuerpo de adulto mayor que cayó a abismo de 300 metros en Piedecuesta

Un adulto mayor de 64 años murió luego de caer por un abismo de aproximadamente 300 metros en la vereda Sevilla, zona rural del municipio de Piedecuesta, Santander. El cuerpo fue recuperado por organismos de socorro tras varias horas de labores en una zona de difícil acceso.

La emergencia fue reportada el sábado 7 de marzo, cuando habitantes del sector alertaron a la Defensa Civil Colombiana sobre un hombre que, al parecer, había rodado por un precipicio mientras se dirigía hacia su vivienda.

Tras recibir el llamado, voluntarios de la Defensa Civil de Piedecuesta se desplazaron hasta el lugar y, hacia las 6:00 de la tarde, iniciaron las labores de búsqueda y rescate en coordinación con el Cuerpo de Bomberos Voluntarios del municipio.

Los rescatistas realizaron un descenso por la ladera del abismo hasta llegar a la quebrada del sector, donde hallaron al hombre. Sin embargo, al verificar su estado confirmaron que ya no presentaba signos vitales.



Debido a las condiciones del terreno, el procedimiento de recuperación del cuerpo se realizó con apoyo de los organismos de socorro, quienes posteriormente lo trasladaron y lo dejaron a disposición de la Policía de Piedecuesta y su traslado al Instituto de Medicina Legal en Bucaramanga.

Este es el momento cuando la Defensa Civil rescata el cuerpo de hombre de 64 años, quien murió al rodar por un abismo de 300 metros, en zona rural de Piedecuesta, Santander #MañanasBlu pic.twitter.com/aJ16MlbPur — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) March 9, 2026

Las autoridades lamentaron lo ocurrido y reiteraron el llamado a los habitantes y visitantes de las zonas rurales del municipio a extremar las precauciones al transitar por terrenos escarpados o cercanos a abismos, especialmente en sectores de difícil acceso.