Comunes reacciona a resultados de elecciones; no obtuvieron ninguna curul

El Partido Comunes, creado tras la firma del Acuerdo de Paz entre el Gobierno colombiano y las Farc con las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, emitió un comunicado tras los resultados de las elecciones legislativas realizadas este domingo 8 de marzo.

Cabe recordar que, como parte de lo pactado en el acuerdo, esa colectividad obtuvo durante dos periodos legislativos cinco curules en el Senado de la República de Colombia y cinco en la Cámara de Representantes de Colombia.

Elecciones en Colombia Foto: AFP

Sin embargo, en las elecciones legislativas de este 8 de marzo no obtuvieron ninguna curul, por lo que para el periodo 2026-2030 ya no contarán con las diez curules antes mencionadas. Ante este panorama, desde Comunes emitieron un pronunciamiento público.

“Este momento reafirma la necesidad de seguir avanzando en la construcción de la más amplia unidad de los sectores populares y democráticos, tejiendo acciones colectivas que tengan un verdadero impacto en los territorios y que permitan consolidar caminos de dignidad, derechos y oportunidades para el pueblo colombiano”, señala el comunicado del partido.



Partido Comunes / Foto Twitter @ComunesCoL

En el mismo sentido, la colectividad aseguró que continuará trabajando por la paz en el país.

“Continuaremos trabajando por la reconstrucción del tejido social y comunitario, por la construcción colectiva desde y con los territorios, por la generación de un auténtico proceso de reconciliación”, indicó el partido Comunes.