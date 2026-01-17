En vivo
Partido Comunes abre investigación por denuncia contra dirigente señalado de acoso sexual

Partido Comunes abre investigación por denuncia contra dirigente señalado de acoso sexual

El acusado también era contratista de la UNP. Ante la situación, se comprometieron a fortalecer mecanismos de prevención.

Foto: iStockphoto
Por: Laura Olarte
|
Actualizado: 17 de ene, 2026

