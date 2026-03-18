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Blu Radio  / Tecnología  / Lanzan IA experta en salud para poder preguntarle por historia clínica y resultados de laboratorios

Lanzan IA experta en salud para poder preguntarle por historia clínica y resultados de laboratorios

Copilot Health busca democratizar el acceso a la "superinteligencia médica".

IA que lee resultados clínicos
IA que lee resultados clínicos
Foto: Unsplash
Por: EFE
|
Actualizado: 18 de mar, 2026

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