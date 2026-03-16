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Blu Radio  / Tecnología  / Nueva IA de Nvidia hará que juegos luzcan como cine: Resident Evil y Assassin’s Creed lo estrenarán

Nueva IA de Nvidia hará que juegos luzcan como cine: Resident Evil y Assassin’s Creed lo estrenarán

Entre los juegos que estrenarán esta tecnología se encuentran Resident Evil Requiem, Assassin’s Creed Shadows, Starfield y la esperada remasterización de The Elder Scrolls IV: Oblivion.

Así es la nueva tecnología de NVIDIA
Así es la nueva tecnología de NVIDIA DLSS 5
Foto: Nvidia
Por: EFE
|
Actualizado: 16 de mar, 2026

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