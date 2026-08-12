NASA aclara si es cierto que la Tierra perderá gravedad hoy 12 de agosto por eclipse solar

La NASA salió al paso de una teoría que se ha difundido en redes sociales antes del eclipse solar total de este miércoles 12 de agosto de 2026, que asegura que la Tierra perderá temporalmente su gravedad durante siete segundos y que la agencia espacial estadounidense habría preparado un supuesto programa de emergencia para afrontar las consecuencias.

La afirmación es falsa. Un portavoz de la NASA explicó a Yahoo News que la gravedad terrestre no desaparecerá durante el eclipse y que el fenómeno astronómico no producirá una alteración extraordinaria de la fuerza gravitatoria del planeta.

El origen de la teoría estaría relacionado con publicaciones que hablan de un supuesto 'Project Anchor', al que atribuyen una inversión de 90.000 millones de dólares. Sin embargo, no existen registros públicos que demuestren que dicho proyecto pertenezca a la NASA.

¿Por qué un eclipse no puede hacer desaparecer la gravedad?

La explicación proporcionada por la NASA parte de un principio fundamental: la gravedad de la Tierra está determinada por su masa.



El portavoz de la agencia señaló que para que el planeta perdiera su gravedad tendría que producirse una pérdida de masa del sistema terrestre, que incluye elementos como el núcleo, el manto, la corteza, los océanos y la atmósfera.

La alineación entre el Sol, la Luna y la Tierra durante un eclipse no genera una situación de ese tipo.

Publicidad

La NASA también precisó que la influencia gravitatoria del Sol y la Luna sobre nuestro planeta sí existe y produce las conocidas fuerzas de marea, pero estas interacciones son fenómenos perfectamente estudiados y pueden calcularse con décadas de anticipación.

Por eso, que la Luna pase frente al Sol no significa que la Tierra vaya a quedar sin gravedad durante algunos segundos.

Blu Radio - AFP Blu Radio - AFP

¿De dónde salió el supuesto 'Project Anchor'?

La historia comenzó a circular en redes sociales acompañada de publicaciones que sostienen que la desaparición temporal de la gravedad provocaría que personas y objetos se elevaran del suelo y que el Gobierno estadounidense estaría preparando medidas especiales para evitar consecuencias graves.

Publicidad

La BBC, que investigó la historia, encontró además que varias de las cuentas que participaron en la difusión del contenido posteriormente fueron eliminadas. Los verificadores identificaron asimismo publicaciones relacionadas con narrativas conspirativas producidas con herramientas de inteligencia artificial.

El supuesto proyecto, por tanto, no aparece respaldado por documentación oficial de la NASA ni por registros públicos que permitan acreditar su existencia.

La teoría viral también mezcla el eclipse con las ondas gravitacionales, otro fenómeno real de la física que, según la versión difundida en redes, tendría la capacidad de alterar la gravedad terrestre.

El físico William Alston, especialista en agujeros negros de la Universidad de Hertfordshire, explicó a Daily Star que las ondas gravitacionales que alcanzan la Tierra son extremadamente débiles.

El investigador recordó que precisamente por la dificultad de detectar sus efectos fue necesario desarrollar instrumentos de una sensibilidad extraordinaria, como los observatorios LIGO y Virgo.

Aunque estas ondas atraviesan constantemente la Tierra, sus efectos son extremadamente pequeños. Según la explicación del especialista recogida por el medio británico, producen deformaciones diminutas que resultan imperceptibles para las personas y no pueden provocar una desaparición repentina de la gravedad.

Teoría eclipse solar y pérdida de gravedad en la Tierra Foto: Flow IA

¿Qué sí ocurrirá este 12 de agosto?

Lo que está previsto para este miércoles es un fenómeno astronómico real: un eclipse solar total.

Publicidad

La NASA informó que la trayectoria de totalidad recorrerá Groenlandia, Islandia, el norte de Rusia, el océano Atlántico, España y una pequeña zona de Portugal. En otras regiones de Norteamérica, Europa y África será posible observar diferentes grados de eclipse parcial.

Durante la totalidad, la Luna se colocará entre la Tierra y el Sol y bloqueará completamente la superficie brillante del astro para quienes estén dentro de la franja de totalidad. La NASA calcula que para la mayoría de los lugares incluidos en esa trayectoria la fase de totalidad durará menos de dos minutos y medio.