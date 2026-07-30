Ingeniero de la Nasa lanzó inesperada confesión sobre el futuro de la humanidad

La posibilidad de establecer una presencia permanente del ser humano en la Luna dejó de ser un proyecto lejano y comienza a tomar forma dentro de los planes de la Nasa.

Así lo dio a conocer Carlos García-Galán Castillo, director del programa Base Lunar de la agencia espacial estadounidense, quien aseguró que el satélite será el paso previo indispensable para hacer realidad las futuras misiones tripuladas a Marte.

Durante un encuentro académico realizado en la Universidad Complutense de Madrid, el ingeniero explicó que la exploración lunar marcará una nueva etapa en la carrera espacial, ya que permitirá poner a prueba tecnologías, sistemas de soporte vital y procedimientos que posteriormente serán utilizados en viajes de larga duración hacia el planeta rojo.

Aunque el proyecto avanza, García-Galán reconoció que el regreso de astronautas a la Luna debió concretarse hace varios años. "Tendríamos que haber ido antes", afirmó al referirse al retraso en los planes de exploración, aunque destacó que el escenario actual es mucho más favorable gracias al creciente trabajo conjunto entre entidades gubernamentales y compañías privadas dedicadas al sector aeroespacial.



Esta imagen difundida el 7 de abril de 2026 por la NASA muestra la superficie de la Luna en primer plano, mientras la Tierra distante “se oculta” en el horizonte al fondo a las 6:41 p. m. EDT (20:41 GMT), vista desde la nave Orion el 6 de abril de 2026. AFP/NASA

El responsable del programa detalló que la iniciativa contempla un desarrollo progresivo. En una primera fase, prevista hasta 2028, se realizarán pruebas para validar la seguridad y el funcionamiento de los sistemas que serán utilizados en la superficie lunar. Después, entre 2029 y 2032, se construirá la infraestructura que servirá de soporte para las operaciones, mientras que la etapa final consistirá en la instalación de módulos habitables en el polo sur de la Luna, una zona considerada estratégica por el interés científico y los recursos que podría albergar.

El anuncio se produjo durante la última jornada del curso de verano denominado Un país aeroespacial. El nuevo impulso tras el éxito del proyecto estratégico aeroespacial español, espacio en el que expertos de diferentes instituciones analizaron los desafíos de la exploración espacial en las próximas décadas.

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En el evento también intervino Carlos García Sacristán, jefe de Relaciones Internacionales y Cooperación de la Agencia Espacial Española, quien subrayó que proyectos de esta magnitud requieren una estrecha colaboración entre gobiernos, agencias internacionales y el sector privado. Además, señaló que la participación de empresas tecnológicas será determinante para acelerar el desarrollo de nuevas capacidades en la industria aeroespacial.

Otro de los temas que generó mayor discusión fue el costo que implicaría enviar una misión tripulada a Marte. Según se expuso durante el encuentro, una expedición de ese tipo podría requerir una inversión de entre 50.000 y 300.000 millones de euros.

Frente a las dudas sobre si un presupuesto de esa magnitud estaría justificado únicamente por sus resultados científicos, varios de los expertos coincidieron en que los beneficios van mucho más allá. Argumentaron que este tipo de iniciativas impulsan innovaciones tecnológicas, fortalecen la cooperación internacional y sirven de inspiración para nuevas generaciones de científicos e ingenieros.

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Como ejemplo, García-Galán recordó la enorme expectativa que despertó la misión Artemis II, la cual, pese a no estar diseñada para realizar grandes descubrimientos científicos, logró captar durante varias horas la atención de millones de personas en todo el mundo. En su opinión, ese interés demuestra que la exploración espacial continúa siendo una poderosa herramienta para incentivar vocaciones y mantener vivo el deseo de ampliar las fronteras del conocimiento.

El ingeniero concluyó que avanzar hacia una presencia humana permanente en la Luna representa un paso necesario para preparar el camino hacia Marte y sostuvo que continuar explorando el espacio responde a un compromiso que trasciende la ciencia y forma parte de la evolución de la humanidad.