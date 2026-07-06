Niñas colombianas podrán llegar a la NASA: requisitos y cómo participar

La Fundación colombiana She Is dio un paso histórico en su misión de empoderar a las niñas a través de la ciencia y la tecnología. Tras el éxito de su programa insignia ‘Ella es Astronauta’, que transformó la vida de más de 1.300 jóvenes en condición de vulnerabilidad, la organización anuncia el lanzamiento de ‘Ella es Artemis’.

Este nuevo programa nace de una alianza estratégica con el Space Academy Camp en el Kennedy Space Center de la NASA, diseñado para aquellas familias que desean invertir en el futuro educativo de sus hijas mientras contribuyen a una causa social.

Un programa inspirado en la superación y el liderazgo

El nombre del programa rinde homenaje a la misión Artemis II y, específicamente, a Christina Koch, la astronauta designada para viajar alrededor de la Luna. Su historia sirve como un "espejo" para las niñas colombianas, demostrando que no existen límites.



La iniciativa busca que las participantes se reconozcan como futuras líderes capaces de impactar sus comunidades mediante el conocimiento y la innovación. Además, ‘Ella es Artemis’ mantiene un fuerte compromiso social: el 15 % de la inversión de cada participación se destina directamente al fondo de becas de ‘Ella es Astronauta’.

Esto permite que niñas de comunidades con menor acceso y recursos limitados también puedan cumplir el sueño de acercarse al mundo de la ciencia espacial.

¿Quiénes pueden participar y cuáles son los requisitos?

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El programa está diseñado específicamente para niñas y jóvenes colombianas con edades entre los 11 y 18 años. Se busca a estudiantes que tengan un interés genuino en las áreas de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas y, que deseen fortalecer habilidades de liderazgo y pensamiento científico.

Para formar parte de esta misión en el Kennedy Space Center, las aspirantes deben cumplir con los siguientes requisitos:

1. Documentación: contar con pasaporte y visa estadounidense vigentes.

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2. Disponibilidad: tener disponibilidad total para viajar entre el 5 y el 11 de octubre.

3. Perfil: interés en el trabajo en equipo, resolución de problemas y adaptación a entornos multiculturales.

Siete días de inmersión total en la ciencia y la tecnología

Las jóvenes seleccionadas vivirán una experiencia educativa de alto nivel durante siete días en Cabo Cañaveral. La agenda incluye actividades prácticas y académicas, como simuladores de vuelo en gravedad cero y entrenamiento especializado.

También participación en el Robotics Challenge, donde desarrollarán competencias en programación, codificación y resolución de problemas. Además de interacción directa con astronautas, científicas e ingenieras de la NASA.