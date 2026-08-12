¿Recibió dinero por transferencia? Ojo con las capturas falsas: así puede verificar

"Ya le transferí", "mire el comprobante". Estas frases son habituales al momento de vender algún producto, cobrar una cuenta o recibir algún pago a través de una plataforma o billetera digital. Sin embargo, confiar únicamente en una captura de pantalla o un supuesto comprobante puede terminar perjudicándolo y facilitando las estafas.

Según la empresa eslovaca de ciberseguridad ESET, aunque las capturas de pantalla siempre han podido modificarse , las nuevas tecnologías de edición e inteligencia artificial generativa han hecho que crear falsificaciones convincentes sea cada vez más rápido y sencillo.

"Una captura de pantalla puede parecer convincente, pero desde eso no significa necesariamente que el pago, la reserva o la conversación sean auténticos", advirtió Mario Micucci, Investigador de Seguridad Informática de ESET Latinoamérica.

Capturas falsas para simular pagos

Uno de los escenarios más comunes ocurre en la compra o venta de productos en línea, donde el supuesto comprador puede mostrar o enviar una captura que aparenta confirmar una transferencia. El vendedor entrega el artículo y posteriormente descubre que el dinero nunca llegó a su cuenta. La compañía de ciberseguridad también advierte sobre comprobantes falsos utilizados para solicitar reembolsos, simular reservas o justificar pagos inexistentes.

Por eso, la principal recomendación es no entregar un producto ni dar por confirmado un pago únicamente porque le muestren una captura, la verificación debe realizarse directamente desde la aplicación bancaria, billetera digital o plataforma en la que debería aparecer el movimiento.

Publicidad

¿Cómo verificar que un comprobante sea válido?

Billeteras como Nequi o Daviplata permiten verificar comprobantes mediante código QR Magnific

Algunas aplicaciones incluso ofrecen herramientas adicionales. Nequi o Daviplata, por ejemplo, permiten escanear el código QR incluido en sus comprobantes para verificar si un pago es real y consultar datos como el valor, la fecha y el destinatario.

En Nequi



Abra la aplicación de Nequi y toque el signo “ $ ”.



”. Seleccione “ Comprobar un pago ”.



”. Escanee desde allí el QR que aparece en el comprobante que le muestra o envía la otra persona.



Nequi mostrará “Pago confirmado” y permitirá revisar fecha, hora, valor, destinatario y número de referencia.

El QR debe escanearse desde la propia aplicación de Nequi y tiene una vigencia de cinco minutos desde que se abre el comprobante. Si vence, quien realizó el pago puede volver a abrir el movimiento para generar uno actualizado.

Publicidad

En Daviplata



Abra la aplicación de DaviPlata desde su propio celular.



En el menú principal seleccione “Leer código” o “Confirmar Comprobante”.



Escanee el código QR que aparece en el comprobante que le muestra o envía la persona que realizó el pago.



Revise la información que muestra DaviPlata y confirme que los datos correspondan con la transacción esperada.

Si usted tiene trabajadores, Daviplata le permite "configurar hasta 5 números de celular para que sus empleados también reciban la confirmación de pagos por SMS".

Señales que pueden ayudar a detectar una captura falsa

Personas usando Nequi. Foto: imagen creada con IA.

Si una persona muestra el supuesto comprobante directamente desde su celular, se puede pedir que abra el movimiento dentro de la aplicación y navegue entre las diferentes pantallas y verificar que tanto el monto, la fecha y la hora sean correctos. También puede intentarse hacer el gesto de ampliar o reducir la imagen, si lo que aparece simplemente hace zoom como una fotografía, podría tratarse de una captura guardada en la galería y no del comprobante abierto directamente desde la aplicación.

Sin embargo, este método no garantiza por sí solo que el pago sea falso o verdadero, pues una captura puede ser manipulada de distintas maneras, por lo que lo más seguro sigue siendo revisar que el dinero efectivamente haya ingresado a la cuenta.

ESET señala, además, desconfiar de imágenes utilizadas como única prueba de reservas, reembolsos o facturas y confirmar la información directamente con la empresa, banco o plataforma correspondiente.

Las capturas siguen siendo útiles para documentar información, pero deberían considerarse un elemento complementario y no una prueba definitiva. La confirmación, advierte la compañía, debe provenir de un canal que quien envió la imagen no pueda manipular.