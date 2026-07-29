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OpenAI revela que un agente de IA fuera de control atacó cinco plataformas durante una prueba

El agente de la IA “se escapó” y emprendió una serie de hackeos a otras compañías durante varios días continuos, luego de cumplir el trabajo para el cual había sido programado.

Inteligencia Artificial (IA) (1).jpg
Inteligencia artificial.
Foto: Magnific.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 29 de jul, 2026

Los dos modelos de inteligencia artificial (IA) de OpenAI que salieron, por iniciativa propia, del entorno confinado en el que estaban siendo probados, para atacar el sitio Hugging Face, también irrumpieron en otras cuatro plataformas, según el creador de ChatGPT.

El modelo escapó de un entorno de prueba bloqueado, accedió a la red de internet y hackeó los servidores por su propia cuenta sin la orden de un humano.

Inteligencia Artificial (IA).jpg
Inteligencia Artificial (IA).
Foto: archivo, Magnific.

Una de ellas sirvió de intermediaria para preparar el ataque contra Hugging Face, una biblioteca de IA que los dos modelos exploraron para encontrar las respuestas a las pruebas planteadas por los desarrolladores de OpenAI.

De acuerdo a los reportes, el agente de la IA “se escapó” y emprendió una serie de hackeos a otras compañías durante varios días continuos, luego de cumplir el trabajo para el cual había sido programado.

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