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Blu Radio  / Regiones  / Santanderes  / Capturan a dos presuntos responsables de secuestro exprés de comerciante y su hija en Bucaramanga

Capturan a dos presuntos responsables de secuestro exprés de comerciante y su hija en Bucaramanga

El comerciante de oro y su hija de 6 años fueron secuestrados en el Barrio Campo Hermoso de Bucaramanga y rescatados en una finca de zona rural de Floridablanca, 24 horas duró su secuestro.

Capturan a presuntos responsables de secuestro de comerciante con su hija.
Imagen de las autoridades. Capturan a presuntos responsables de secuestro de comerciante con su hija.
Por: Redacción BLU Radio
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Actualizado: 17 de mar, 2026
Editado por: Alix Salamanca

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