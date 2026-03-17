Capturan a dos presuntos responsables de secuestro exprés de comerciante y su hija en Bucaramanga

La Policía Metropolitana de Bucaramanga capturó a dos hombres señalados de participar en secuestros extorsivos tipo “exprés” en el área metropolitana, entre ellos el caso de un comerciante y su hija ocurrido en septiembre de 2025.

El operativo fue liderado por el GAULA en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, que permitió ubicar y detener a los presuntos delincuentes conocidos con los alias de 'Jordan' y 'Diego', quienes, según las autoridades, llevaban cerca de dos años dedicados a este tipo de delitos.

De acuerdo con la investigación, los capturados seleccionaban a sus víctimas entre personas con alto poder adquisitivo, especialmente comerciantes de oro, y exigían millonarias sumas de dinero a cambio de su liberación, con ganancias ilícitas que oscilarían entre los 300 y 500 millones de pesos por cada caso.

Uno de los hechos más relevantes que se les atribuye ocurrió el 4 de septiembre de 2025 en Bucaramanga, cuando un comerciante y su hija de 6 años fueron secuestrados en el barrio Campo Hermoso. Horas después, ambos fueron rescatados en zona rural de Floridablanca, tras una operación de las autoridades.



Según el reporte oficial, los delincuentes interceptaron a la familia y obligaron al padre y a la menor a subir a un vehículo, mientras exigían a la madre la entrega de joyas y oro avaluados en cerca de 500 millones de pesos. Incluso, los captores se hacían pasar por integrantes de grupos armados ilegales para presionar el pago.

El brigadier general William Quintero Salazar destacó que este resultado es producto del trabajo articulado entre inteligencia e investigación criminal, lo que permitió desarticular a estos actores delincuenciales.

Los capturados fueron dejados a disposición de la Fiscalía, que los presentará ante un juez para definir su situación judicial.

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Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía a denunciar cualquier caso de secuestro o extorsión a la línea 165 del GAULA, bajo la campaña “Yo no pago, yo denuncio”.