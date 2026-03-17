Cae peligroso ladrón con $12 millones de elementos robados en restaurante de Bucaramanga

En un operativo adelantado por la Policía Metropolitana de Bucaramanga, fue capturado en flagrancia un hombre señalado de cometer un hurto con arma de fuego en el barrio Alarcón, donde además se logró la recuperación de varios elementos avaluados en más de 12 millones de pesos.

El procedimiento se activó, luego de que el Centro Automático de Despacho reportara un robo ocurrido en un establecimiento comercial ubicado en la calle 16 con carrera 23. Según las autoridades, el presunto delincuente habría intimidado con un arma de fuego a dos mujeres, de 24 y 23 años, para despojarlas de sus pertenencias.

Con la información suministrada por las víctimas y testigos, uniformados iniciaron un plan de búsqueda que permitió ubicar al sospechoso en la calle 15 con carrera 22, donde fue interceptado y capturado.

Luego de dos días de búsqueda fue capturado hombre que cometió un millonario hurto a clientes de un restaurante en Bucaramanga. "Intimido a dos mujeres para robarles sus pertenencias avaluadas en $12 millones", dijo el coronel Héctor García #MañanasBlu pic.twitter.com/N0Y4J2hXKN — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) March 16, 2026

Durante el procedimiento, las autoridades recuperaron un teléfono celular, una tablet, una cadena de oro, tres manillas de oro y dos cargadores, elementos que habían sido hurtados. Asimismo, al detenido se le incautó un revólver con seis cartuchos calibre 9 milímetros, presuntamente utilizado para cometer el delito.

El comandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, brigadier general William Quintero Salazar, destacó la rápida reacción de los uniformados y el apoyo de la ciudadanía.

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“Gracias a la información oportuna se logró la captura de esta persona, la recuperación de los elementos y la incautación de un arma de fuego que representaba un riesgo para la comunidad”, señaló.

El capturado, junto con los elementos incautados, fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación, entidad que se encargará de presentarlo ante un juez para definir su situación judicial.