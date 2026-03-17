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Blu Radio  / Regiones  / Santanderes  / Cae peligroso ladrón con $12 millones de elementos robados en restaurante de Bucaramanga

Cae peligroso ladrón con $12 millones de elementos robados en restaurante de Bucaramanga

Durante el procedimiento, las autoridades recuperaron un teléfono celular, una tablet, una cadena de oro, tres manillas de oro y dos cargadores, elementos que habían sido hurtados.

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