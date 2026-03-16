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Comunidades mantienen bloqueada la vía Bucaramanga-Bogotá: protestan por el mal estado del corredor

Transportadores y habitantes de la región reclaman obras de mantenimiento en este importante corredor vial que conecta Santander con el centro del país.

Protesta de comunidades y transportadores peaje Curití, Santander.jpg
Protesta de comunidades y transportadores peaje Curití, Santander.
Foto: suministrada
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 16 de mar, 2026
Editado por: Alix Salamanca

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