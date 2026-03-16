Comunidades mantienen bloqueada la vía Bucaramanga-Bogotá: protestan por el mal estado del corredor

La protesta de comunidades y transportadores en la vía que comunica a Bucaramanga con Bogotá continúa este lunes y mantiene restringida la movilidad en uno de los principales corredores viales del oriente del país.

Los manifestantes mantienen bloqueos en varios puntos de la carretera y, por ahora, solo están permitiendo paso humanitario para ambulancias, personas enfermas y transporte de alimentos.

Los transportadores aseguran que la protesta busca presionar al Gobierno nacional para que intervenga de manera urgente esta vía, que según denuncian presenta un deterioro evidente en varios tramos.

Jorge Rodríguez, transportador de la zona, afirmó que “la protesta es una medida de presión para exigir una intervención urgente en la carretera. Hay un deterioro evidente en varios tramos, lo que ha generado dificultades para el transporte de carga y pasajeros”.



Los manifestantes también recordaron que esta situación viene siendo denunciada desde hace varios meses. Según indicaron, desde el 6 de octubre de 2025 ya se habían levantado las talanqueras en señal de protesta, y posteriormente, el 1 de noviembre, el director encargado del Instituto Nacional de Vías se comprometió a llevar cinco frentes de trabajo para mejorar el estado de la carretera.

Sin embargo, aseguran que esos trabajos nunca se ejecutaron, por lo que ahora exigen compromisos concretos por parte del Gobierno.

Entre las principales solicitudes está la presencia en la zona de la ministra del Ministerio de Transporte de Colombia y del director del Invías para establecer una mesa de diálogo que permita definir inversiones y obras de mantenimiento en este corredor vial.

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Mientras tanto, el bloqueo continúa afectando la movilidad entre Santander y el centro del país, generando largas filas de vehículos y retrasos para los conductores que transitan por esta importante vía nacional, aunque los manifestantes han habilitado la vía cada hora.