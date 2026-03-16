Aldair Quintana se despidió del Atlético Bucaramanga y continuará su carrera en Ecuador

Entre lágrimas y con palabras de agradecimiento, el arquero Aldair Quintana se despidió oficialmente del Atlético Bucaramanga, equipo con el que alcanzó uno de los momentos más históricos para el club y su afición. El guardameta continuará su carrera profesional en el Independiente del Valle, de Ecuador.

Quintana, recordado por ser uno de los protagonistas en la consecución de la primera estrella del conjunto ‘leopardo’, dedicó un emotivo mensaje a la hinchada santandereana tras confirmarse su salida del club.

“Gracias por su apoyo y alegrías. No los voy a olvidar”, expresó el arquero, visiblemente conmovido, al despedirse de los seguidores que lo acompañaron durante su paso por el equipo.

#Fotos Entre lágrimas se despidió Aldair Quintana de los hinchas del Atlético Bucaramanga. "Gracias por su apoyo y alegrías. No los voy a olvidar", dijo el arquero que jugará en Ecuador #VocesySonidos pic.twitter.com/8E61FBb5l9 — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) March 16, 2026

Durante su etapa en el club santandereano, el portero se consolidó como una de las figuras del plantel y fue clave en el proceso que llevó al equipo a alcanzar su primer título, un logro que marcó un antes y un después en la historia del fútbol en Bucaramanga.



La salida de Quintana representa una baja significativa para el equipo, pero también abre un nuevo capítulo en la carrera del guardameta, quien asumirá el reto de defender el arco del conjunto ecuatoriano en competencias locales e internacionales.

Los hinchas del Atlético Bucaramanga, por su parte, han reaccionado con mensajes de agradecimiento en redes sociales, recordando las atajadas y momentos decisivos que convirtieron al arquero en uno de los referentes recientes del club.

El Atlético Bucaramanga confirmó la salida del arquero campeón Aldair Quintana, quien llega al Independiente del Valle de Ecuador. "El jugador rescindió el contrato" dice el comunicado del @ABucaramanga #VocesySonidos pic.twitter.com/fniOA7S1Z6 — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) March 14, 2026

Con su partida, Aldair Quintana deja una huella imborrable en la historia del Atlético Bucaramanga y en el corazón de la afición santandereana. El arquero Luis Vàsquez, serà el remplazo de Quintana en el arco del equipo santandereano.