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Aldair Quintana se despidió del Atlético Bucaramanga y continuará su carrera en Ecuador

El arquero colombiano jugará en el Independiente del Valle de Ecuador

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