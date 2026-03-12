En vivo
Aldair Quintana podría dejar Atlético Bucaramanga ante oferta de Independiente del Valle

Aldair Quintana podría dejar Atlético Bucaramanga ante oferta de Independiente del Valle

El conjunto ecuatoriano estaría dispuesto a pagar la millonaria cláusula de rescisión del contrato del portero, lo que permitiría concretar su salida inmediata del equipo ‘leopardo’.

