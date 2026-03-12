Aldair Quintana podría dejar Atlético Bucaramanga ante oferta de Independiente del Valle

El arquero colombiano Aldair Quintana estaría cerca de convertirse en nuevo jugador de Independiente del Valle, luego de que el club ecuatoriano presentara una oferta formal para quedarse con los servicios del guardameta actualmente vinculado al Atlético Bucaramanga.

Según versiones cercanas a la negociación, el conjunto ecuatoriano estaría dispuesto a pagar la millonaria cláusula de rescisión del contrato del portero, lo que permitiría concretar su salida inmediata del equipo ‘leopardo’.

Aldair Quintana se ha consolidado como una de las piezas clave del Atlético Bucaramanga en las últimas temporadas, destacándose por su experiencia, liderazgo bajo los tres palos y actuaciones determinantes en el fútbol profesional colombiano.

#Atención El arquero Aldair Quintana podría dejar el Atlético Bucaramanga por una oferta de Independiente del Valle. El equipo ecuatoriano pagaría la millonaria cláusula de recisión por el jugador a las directivas del cuadro leopardo #VocesySonidos pic.twitter.com/KtUYFwuQLL — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) March 11, 2026

El jugador fue fundamental para el Atlético Bucaramanga al conseguir su primera estrella tras 75 años de fundación al ganar el primer torneo de 2024 derrotando a Independiente Santa Fe en Bogotá por tanda de penaltis.



La posible transferencia se daría en un momento importante para el club santandereano, que actualmente compite en la Categoría Primera A y busca mantener una nómina competitiva para afrontar los retos de la temporada.

De concretarse la operación, el arquero daría el salto al fútbol internacional y se uniría a uno de los equipos más competitivos de Ecuador, que en los últimos años ha tenido protagonismo en torneos continentales como la Copa Libertadores.

Qué arquerazo es Aldair Quintana desde que llegó al Bucaramanga. Cuesta encontrarle un partido malo con el equipo santandereano. — Arleydeportes (@arleydeportes) March 1, 2026

Hasta el momento, ni el Atlético Bucaramanga ni Independiente del Valle han hecho oficial el acuerdo, sin embargo, la negociación avanza y en los próximos días podría definirse el futuro del guardameta colombiano.