Blu Radio  / Regiones  / Santanderes  / Policía anuncia medidas de seguridad al jugador del Atlético Bucaramanga tras amenazas

Policía anuncia medidas de seguridad al jugador del Atlético Bucaramanga tras amenazas

La Policía hará revistas de seguridad en la residencia del jugador del Atlético Bucaramanga Aldair Gutiérrez tras amenazas a él y su familia.

Jugador del Atlético Bucaramanga, Aldair Gutiérrez denunció amenazas contra su vida.JPG
Imagen del equipo. Jugador del Atlético Bucaramanga, Aldair Gutiérrez denunció amenazas contra su vida
Por: Verónica Rincón
|
Actualizado: 9 de mar, 2026

