Policía anuncia medidas de seguridad al jugador del Atlético Bucaramanga tras amenazas

La Policía Metropolitana de Bucaramanga adoptó medidas de acompañamiento y seguridad para el jugador del Atlético Bucaramanga Aldair Gutiérrez, luego de que el futbolista denunciara haber recibido amenazas y mensajes violentos contra él y su familia tras el encuentro del equipo 'Leopardo' con América de Cali por la Copa Sudamericana.

El comandante de la Mebuc, el general William Quintero Salazar, confirmó que tras conocer la situación se recibió la denuncia penal interpuesta por el deportista y se activaron acciones preventivas para proteger su integridad.

“Se le recibe la denuncia penal, se dispuso el acompañamiento y algunas revistas que se ordenaron. Es muy lamentable que por un evento deportivo se generen este tipo de amenazas donde está en riesgo la integridad de una persona y de su familia”, señaló el oficial.

Entre las medidas adoptadas se encuentran revistas de seguridad en su residencia y acompañamiento policial cuando el jugador lo requiera, además de asesoría para el proceso de denuncia ante las autoridades.



El general Quintero indicó que, aunque hasta el momento no se tiene un indicio concreto que genere una alerta directa contra su seguridad, la Policía mantiene el acompañamiento preventivo mientras avanzan las investigaciones.

La situación se conoció días atrás cuando el propio futbolista denunció a través de sus redes sociales que él y su familia estaban recibiendo amenazas de muerte, incluso con mensajes en los que se mencionaba a su hija que está por nacer y detalles sobre los lugares que frecuenta y su lugar de residencia.

Tras la denuncia, el alcalde de Bucaramanga, Cristian Portilla, rechazó las intimidaciones contra el jugador y pidió respeto frente a los deportistas, recordando que ningún resultado deportivo justifica amenazas o actos de violencia.

Por su parte, el jugador Aldair Gutiérrez aseguró que siempre ha actuado con profesionalismo dentro y fuera de la cancha y anunció que adelantará las acciones legales correspondientes mientras continúa enfocado en su trabajo con el equipo ‘leopardo’.