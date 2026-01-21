Policía ya identificó al presunto sicario de menor de 16 años en Bucaramanga

Bucaramanga vuelve a estremecerse por un hecho de violencia extrema contra una menor de edad. La Policía Metropolitana confirmó que ya fue plenamente identificado el presunto responsable del ataque sicarial ocurrido en la noche del martes en el barrio San Miguel, sector de la cancha de tierra, donde una adolescente de 16 años fue asesinada y otras dos mujeres resultaron heridas.

El general William Quintero, comandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, señaló que el agresor, conocido con el alias de ‘Julito’, era expareja sentimental de la víctima y de su hermana, y estaría vinculado a estructuras criminales dedicadas al sicariato en el área metropolitana.

“Al parecer había un triángulo amoroso entre uno de los agresores y estas mujeres. Al criminal lo tenemos totalmente identificado, está dedicado a cometer sicariatos y desde la Policía estamos trabajando de manera articulada para capturar a los bandidos”, aseguró el oficial.

Los hechos se registraron la noche del pasado martes, 20 de enero, en la calle 51 con carrera 13 del barrio San Miguel. De acuerdo con el análisis preliminar y las cámaras de seguridad del sector, dos hombres que se movilizaban en una motocicleta interceptaron a las tres mujeres y les dispararon en repetidas ocasiones, para luego huir del lugar.



La menor recibió múltiples impactos de bala, uno de ellos en el centro del cuello, además de heridas en una rodilla y en la región glútea. Aunque fue trasladada de urgencia a la Clínica Chicamocha, falleció minutos después debido a la gravedad de las lesiones.

En el mismo ataque resultaron heridas Mayra Alejandra Colmenares Amado, quien sufrió una lesión superficial en la región occipital, y Alison Valentina Espitia Argüello, con fractura ósea. Ambas permanecen bajo observación médica en el Hospital Universitario de Santander.

En el lugar del crimen, las autoridades recolectaron seis vainillas calibre 9 milímetros y dos proyectiles, elementos clave para el avance de la investigación.

El general Quintero confirmó que el presunto responsable tiene varias anotaciones judiciales y venía siendo investigado por su presunta participación en otros hechos sicariales en Bucaramanga y el área metropolitana. Actualmente, unidades de la Sijín y de inteligencia policial adelantan operativos, análisis de cámaras y labores de seguimiento para lograr su captura en el menor tiempo posible.

“Tenemos todas las capacidades de la Policía desplegadas. Este es un delincuente identificado, con un prontuario violento, y no vamos a descansar hasta ponerlo a disposición de la justicia”, enfatizó el comandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga.