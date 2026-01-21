En vivo
Policía ya identificó al presunto sicario de menor de 16 años en Bucaramanga

Policía ya identificó al presunto sicario de menor de 16 años en Bucaramanga

Las autoridades adelantan un operativo de búsqueda para capturar al señalado agresor, un joven con antecedentes por hechos sicariales y expareja sentimental de la víctima.

