En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Resultados Elecciones 2026
Paloma Valencia
Juan Daniel Oviedo
Claudia López
Roy Barreras
Guerra en Irán

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Motor  / Lanzan carro eléctrico con 1.036 km de autonomía, que carga en 9 minutos y desafía a Audi, BMW y más

Lanzan carro eléctrico con 1.036 km de autonomía, que carga en 9 minutos y desafía a Audi, BMW y más

El Denza Z9GT gracias a sus tres motores eléctricos logra acelerar de 0 a 100 km/h en apenas 2,7 segundos.

Publicidad

Publicidad

Publicidad