Lanzan carro eléctrico con 1.036 km de autonomía, que carga en 9 minutos y desafía a Audi, BMW y más

El mercado de los carros eléctricos sigue evolucionando a gran velocidad y China sigue liderando la carrera para redefinir los límites de autonomía y recarga. Se trata del Denza Z9 GT, un nuevo vehículo eléctrico desarrollado por la marca premium Denza —respaldada por BYD— que promete hasta 1.036 kilómetros de autonomía y un sistema de carga capaz de recuperar la batería en apenas minutos.

El modelo fue lanzado oficialmente en China a un precio de entre 39.100 y 53.600 dólares, y llega con varias configuraciones mecánicas, además de un enfoque claramente premium que lo pone en la mira de rivales de marcas europeas como Audi, BMW o Mercedes-Benz.



¿Denza Z9 GT es el carro eléctrico con más autonomía?

Uno de los puntos más llamativos del Denza Z9 GT es su alcance. Según la marca, la versión totalmente eléctrica puede recorrer hasta 1.036 kilómetros bajo el ciclo CLTC, una cifra que lo posiciona entre los eléctricos con mayor autonomía anunciados hasta ahora.

Denza Z9GT Foto: Denza

La clave de este desempeño está en la segunda generación de la batería Blade, desarrollada por BYD. Este sistema no solo apunta a mejorar la eficiencia energética, sino también a ofrecer tiempos de carga mucho más cortos.

De acuerdo con la compañía, el vehículo puede pasar del 10 % al 97 % de carga en aproximadamente nueve minutos, un registro que busca atacar uno de los principales temores de los usuarios frente a la movilidad eléctrica: el tiempo de recarga.



Durante la presentación, el CEO de BYD, Wang Chuanfu, explicó que el sistema no llega al 100 % de carga porque se deja un margen para el funcionamiento del frenado regenerativo.



Potencia y aceleración de superdeportivo

El Denza Z9 GT también destaca por su apartado mecánico. La gama incluye una versión de un solo motor y tracción trasera, que entrega alrededor de 370 kW de potencia (496 caballos).

Sin embargo, el modelo más potente incorpora un sistema de tres motores eléctricos, con potencias individuales de 230 kW, 310 kW y 310 kW respectivamente. En conjunto, esta configuración le permite acelerar de 0 a 100 km/h en apenas 2,7 segundos, cifras propias de vehículos de alto desempeño.

Además de la versión totalmente eléctrica, la marca también ofrecerá una variante híbrida enchufable, capaz de recorrer hasta 401 kilómetros en modo eléctrico bajo el mismo ciclo de medición.

Denza Z9GT Foto: Denza

Diseño deportivo

En el apartado visual, el Z9 GT adopta una silueta tipo fastback, con líneas estilizadas y un enfoque claramente deportivo. El frontal incorpora faros alargados y un rediseño del parachoques, mientras que el conjunto suma sensores LiDAR para sistemas avanzados de asistencia a la conducción.

De perfil aparecen manijas de puerta ocultas y nuevos diseños de rines, mientras que la parte trasera destaca por luces horizontales extendidas y un alerón que refuerza su carácter deportivo.

En el interior, el vehículo apuesta por un ambiente tecnológico con tres pantallas principales, una gran pantalla central flotante y nuevas opciones de personalización.

Entre las novedades se encuentran un selector de marchas en la columna de dirección, iluminación ambiental dinámica y un paquete interior con detalles en fibra de carbono.