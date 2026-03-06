Por $110 millones, este carro desafía a BYD, Renault y más: es híbrido y logra 900 km con un tanque

En medio de la creciente competencia entre carros eléctricos e híbridos, aparecieron los autos de rango extendido para robarse la atención en el mercado por sus cifras de autonomía. Además de los que ya conocemos, como Deepal con su S07, o Chery con su tecnología CSH, ahora también dice presente el Leapmotor B10 REEV, una versión con autonomía extendida que combina conducción eléctrica con un motor a gasolina que funciona como generador.

Este modelo hace parte de la estrategia de expansión global de la compañía china Leapmotor, que ha empezado a llevar varios de sus vehículos fuera de Asia, incluyendo Europa y algunos mercados de América Latina.

En Europa, el precio de entrada del B10 REEV se ubica alrededor de 25.900 euros, cifra que al cambio actual ronda los 110 millones de pesos colombianos, lo que lo pone en un rango similar al de varios SUV híbridos y eléctricos que compiten en ese segmento.

Leapmotor B10 Foto: Stellantis

¿Cómo funciona el sistema híbrido de rango extendido?

El sistema de propulsión del B10 REEV responde a una arquitectura conocida como eléctrico de autonomía extendida. En este tipo de vehículos, las ruedas siempre son impulsadas por un motor eléctrico, mientras que el motor a gasolina no mueve directamente el carro, sino que genera electricidad para alimentar la batería cuando esta se descarga.



Según datos del fabricante, el SUV puede recorrer hasta 80 kilómetros en modo totalmente eléctrico antes de que el motor de combustión empiece a funcionar como generador.

El conjunto mecánico está compuesto por:



Un motor eléctrico de 218 caballos de potencia

Un motor a gasolina 1.5 atmosférico de 68 caballos, encargado de producir electricidad

Una batería de 18,8 kWh

De acuerdo con Leapmotor, esta combinación permitiría alcanzar una autonomía total cercana a los 900 kilómetros, aunque todavía no se han divulgado cifras oficiales de consumo del motor de gasolina.

El vehículo también incluye cuatro modos de gestión de energía para adaptar el funcionamiento del sistema:



EV+

EV

Fuel

Power+

Cada uno modifica la forma en que se utiliza la batería y el generador según las condiciones de manejo.

Leapmotor B10 Foto: Stellantis

¿Qué equipamiento ofrece este SUV híbrido chino?

El Leapmotor B10 mide 4,53 metros de longitud, lo que lo ubica dentro del segmento de los SUV compactos, uno de los más competidos actualmente en varios mercados.

En países como Italia, el modelo se ofrece en dos niveles de equipamiento: Life y Design.

El acabado de entrada incluye, entre otros elementos:



Pantalla central de 14,6 pulgadas con resolución 2.5K

Apple CarPlay y Android Auto

Sistema de navegación conectado

Bomba de calor para la gestión térmica

Paquete de asistencias a la conducción (ADAS) nivel 2, con control crucero adaptativo y mantenimiento de carril

Por su parte, la versión Design añade algunos elementos adicionales como:



Asientos delanteros calefactados y ventilados

y ventilados Ajuste eléctrico de los asientos

Portón trasero eléctrico

Volante calefactado

Toda la interfaz del vehículo está gestionada por el sistema operativo LEAP OS 4.0 Plus, desarrollado por la propia marca para controlar las funciones del vehículo y la pantalla central.

Leapmotor B10 Foto: Stellantis

¿Podría llegar a América Latina?

El Leapmotor B10 también se ofrece en una versión 100% eléctrica, y forma parte del plan de expansión internacional de la marca.

En Brasil, por ejemplo, el SUV eléctrico ya se encuentra en preventa por 172.990 reales, equivalentes aproximadamente a 125 millones de pesos colombianos.

Además, se ha planteado la posibilidad de que el modelo empiece a producirse en la planta de Stellantis en Zaragoza, España, lo que facilitaría su distribución en Europa.