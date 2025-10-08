Debuta en Colombia nueva SUV híbrida que recorre más de 1.100 km con una sola tanqueada

Chery amplía su presencia en el mercado automotor colombiano con la llegada de la nueva Tiggo 4 HEV, una SUV que marca un hito para la marca al incorporar por primera vez en el país la tecnología 'Chery Super Hybrid', un sistema híbrido completo que promete eficiencia en consumo de combustible y autonomía superior a los 1.100 kilómetros por tanque.

La presentación de este modelo se da justo cuando Chery celebra su primer aniversario en Colombia junto al Grupo Vardí, distribuidor oficial de la marca en el país.



¿Qué cambio en la nueva Tiggo 4?

La nueva Tiggo 4 HEV llega como una actualización profunda de uno de los SUV más conocidos de la marca. Desde su lanzamiento original en 2017, este modelo ha tenido tres renovaciones, pero la versión híbrida completa presentada en abril de 2024 a nivel mundial representa el salto más importante en su evolución.

En el diseño exterior, el vehículo adopta un aspecto más robusto y contemporáneo. Su frontal incorpora faros LED alargados, una parrilla octogonal de mayores dimensiones y un diseño de luces diurnas verticales, elementos que refuerzan su identidad visual.

En la parte trasera, destacan las luces LED delgadas e interconectadas, mientras que el perfil lateral conserva líneas sobrias con un toque de “techo flotante”.



En el interior, la Tiggo 4 HEV incorpora un panel panorámico digital que integra la instrumentación y la pantalla central, ambas de 10,25 pulgadas. Entre su equipamiento se incluye climatizador bizona, asistente de voz “Hola Chery”, conectividad inalámbrica con Android Auto y Apple CarPlay, encendido remoto, control crucero, sensores de lluvia y acceso sin llave.



Seguridad y desempeño

En materia de seguridad, la Tiggo 4 HEV ofrece seis airbags, frenos con ABS y EBD, controles de tracción y estabilidad, asistencia de arranque en pendientes, freno de parqueo eléctrico con función Auto-Hold, anclajes Isofix y monitor de presión de llantas.

El modelo mantiene la plataforma T1X con suspensión delantera tipo McPherson y trasera de barra de torsión, e incorpora frenos de disco en las cuatro ruedas. En las pruebas de choque realizadas por ANCAP, bajo estándares equivalentes a Euro NCAP, obtuvo una calificación de cinco estrellas.

¿La Tiggo 4 es híbrida completa?

La novedad más relevante de este modelo está bajo el capó. La Tiggo 4 HEV introduce el sistema Chery Super Hybrid (CSH), compuesto por un motor a gasolina de 1.5 litros que entrega 95 caballos de potencia y un motor eléctrico de 201 caballos, para una potencia combinada de 296 caballos, administrados por una transmisión automática DHT (Dedicated Hybrid Transmission).

De acuerdo con los datos oficiales de la marca, la combinación de estos motores permite alcanzar una autonomía total de 1.106 kilómetros, gracias a un consumo promedio de 82,1 km por galón y un tanque de 51 litros de capacidad. Además, cuenta con modos de manejo Eco, Normal y Sport, junto con tres niveles de regeneración de energía.

La batería de fosfato de hierro y litio (LFP) tiene una capacidad de 1,86 kWh y se recarga de forma autorregenerativa, sin necesidad de conexión externa.

Con esta renovación, la Chery Tiggo 4 HEV se ubica en uno de los segmentos más competitivos del mercado colombiano, y podría competir ya con modelos híbridos ligeros como la Renault Duster E-Tech, Kia Stonic, Suzuki Fronx y Peugeot 2008, entre otros.