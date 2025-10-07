Toyota arremete contra estos carros que están a la moda y los tacha de mentirosos

En los últimos años, la industria automotriz ha convertido la palabra “híbrido” en un sello de modernidad, de la mano con nuevos modelos que quieren contribuir a un camino más electrificado.

Casi todos los fabricantes tienen una versión electrificada en su catálogo y muchos compradores asumen que adquirir un vehículo con esa etiqueta implica un paso hacia la movilidad limpia. Pero, según Toyota, no todos los que se presentan como híbridos lo son realmente.

La discusión se ha intensificado a medida que surgen nuevas tecnologías con nombres cada vez más parecidos: híbridos completos, enchufables, eléctricos puros, de hidrógeno y los llamados mild-hybrid, que hoy están en el centro de la controversia.

Este último término —que ha tomado fuerza alrededor de todo el mundo— describe sistemas con una asistencia eléctrica mínima, incapaces de mover el vehículo por sí solos.



Carros híbridos se diferencian de los eléctricos por el tamaño de su batería Foto: AFP

¿Por qué los híbridos ligeros no son híbridos, según Toyota?

Para Sean Hanley, vicepresidente de Ventas y Marketing de Toyota Australia, esa diferencia técnica es suficiente para trazar una línea clara. En declaraciones al medio especializado Drive Magazine, el directivo afirmó que los automóviles con sistemas eléctricos de 48 voltios no deberían presentarse como híbridos.

“Un sistema asistido por 48 voltios, en nuestra opinión, no representa una conducción híbrida. No los consideramos HEV ni remotamente”, aseguró Hanley, quien pidió que los fabricantes sean más transparentes con el lenguaje que usan.



¿Cuáles son las diferencias entre HEV y MHEV?

El reclamo de Toyota no surge al azar. Con la llegada de la electrificación, las marcas han inundado el mercado con siglas y definiciones que el consumidor promedio apenas distingue. MHEV, HEV, PHEV, BEV o REEV son solo algunos ejemplos de las categorías que hoy conviven en los concesionarios.

Mientras los híbridos convencionales (HEV) combinan un motor de combustión con otro eléctrico capaz de propulsar el auto, los mild-hybrid (MHEV) solo utilizan su sistema eléctrico para apoyar el arranque o reducir el esfuerzo del motor principal.

En la práctica, el vehículo sigue moviéndose exclusivamente con gasolina o diésel, aunque con una ligera mejora en eficiencia y emisiones, como es el caso de Mazda o Suzuki, que tienen una oferta de MHEV en Colombia.

Mazda tiene una amplia gama de vehículos híbridos ligeros en su catálogo. Foto: Mazda Press

La popularidad de los mild-hybrid se debe, en buena parte, a que ofrecen beneficios visibles en consumo y emisiones sin requerir baterías grandes ni costosos sistemas de carga.

Según cifras compartidas por Toyota, en modelos como la Hilux, el ahorro de combustible puede llegar al cinco por ciento, una cifra modesta frente a los híbridos completos, pero suficiente para cumplir con regulaciones ambientales más estrictas.

Sin embargo, la compañía japonesa considera que presentar esos vehículos como híbridos puede generar expectativas falsas. “Los fabricantes tienen la responsabilidad de dejar claro qué están vendiendo”, enfatizó Hanley.



¿Toyota tiene híbridos ligeros?

La advertencia de la filial australiana contrasta con decisiones recientes del propio grupo. En Europa, Toyota introdujo versiones del Land Cruiser 48V y la Hilux Hybrid 48V, ambas descritas oficialmente como modelos con “motorización electrificada”.

Estas versiones utilizan un generador eléctrico que reemplaza el alternador, pero que sigue dependiendo por completo del motor de combustión para funcionar.

Toyota vende una versión de su Land Cruiser 48V, aunque asegura que no la pasa por híbrida Foto: Toyota Press

Esa dualidad refleja una realidad del sector: cada mercado maneja definiciones distintas y la etiqueta “híbrido” se ha convertido más en una herramienta de mercadeo que en una descripción técnica.

Pese a la polémica, Toyota continúa apostando por una oferta amplia que incluye híbridos convencionales, enchufables, eléctricos de batería y de hidrógeno.

Además, según Andrea Carlucci, vicepresidente de Estrategia y Marketing de Producto de Toyota Europa, la marca trabaja en una nueva generación de motores de combustión “compatibles con cualquier tipo de aplicación”, que podrían servir también como generadores en vehículos eléctricos de rango extendido.