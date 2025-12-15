Valores serán por capacidad de explotación económica del bien: ANT por arriendo en Islas del Rosario

La Agencia Nacional de Tierras ha logrado una renegociación sustancial de los contratos de arrendamiento de territorios catalogados como baldíos en las Islas del Rosario, revelando que empresas hoteleras pagaban precios "irrisorios" por la explotación comercial de estos bienes de la Nación.

Se trata de una realidad concreta de cánones de $500.000 a $1 millón que se mantuvieron durante más de 15 o 20 años.

Por ello, el director de la ANT, Felipe Harman, habló sobre la renegociación de los contratos y aseguró que eso ha logrado ingresos significativos para el Estado, ocasionando un aumento drástico en el recaudo, con muchos empresarios accediendo a pagar los nuevos precios.

"Antes se cobraba el arriendo casi que por avalúo catastral y eso significaba que los precios eran sumamente bajos. La nueva valoración se basa en la capacidad de explotación económica del bien", indicó Harman.



Desalojos y vigilancia ambiental

El proceso de renegociación se enfocó en quienes tenían la tenencia y habían pagado cumplidamente, asegurándoles la permanencia por el nuevo periodo contractual si formalizaban las nuevas condiciones. Sin embargo, la ANT está llevando a cabo diligencias de desalojo (aprehensión) contra islas que son explotadas comercialmente, cobran pasadías de hasta $800.000 y no han pagado arriendo desde 2008 o 2010 ni han formalizado su situación jurídica.



"El año pasado tuvimos que desalojar una isla, pero es una isla que aparecía el nombre de uno de los proxenetas israelitas, capturado en Medellín por tráfico de menores", relató.

En cuanto a la vigilancia y las restricciones, los arrendatarios están obligados a cumplir con un manual de conservación ambiental, debido a que las islas son áreas protegidas con ecosistemas de manglar y coral.

"A los arrendatarios se les exige ese manual de de conservación ambiental que hemos construido, una guía derivada de ella.Hay un equipo de la ANT, compuesto por un par de biólogos marinos, que hacen también esa tarea de informes regulares y permanentes sobre la ocupación de las islas", manifestó.

