En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Nueva caída de Nequi
Paro ELN
José Antonio Kast
Accidente bus Antioquia

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Nación  / Valores serán por capacidad de explotación económica del bien: ANT por arriendo en Islas del Rosario

Valores serán por capacidad de explotación económica del bien: ANT por arriendo en Islas del Rosario

Antes los cánones se calculaban por avaluó catastral y oscilaban entre los $500.000 a $1 millón, los cuales se mantuvieron durante más de 15 o 20 años.

Publicidad

Publicidad

Publicidad