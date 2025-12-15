Se salvó proyecto de ley del Ministerio de Igualdad: articulado se votará en marzo

Tras varias sesiones aplazadas por falta de quórum, finalmente las comisiones primeras del Senado y la Cámara de Representantes avanzaron en la discusión del proyecto de ley que mantiene creado legalmente el Ministerio de Igualdad, luego de que la Corte Constitucional tumbara el primer proyecto que creaba esta entidad y difería los efectos de la sentecia hasta que se apruebe un nuevo proyecto.

La sesión comenzó con la negativa del archivo del proyecto por parte de las comisiones. Los ponentes defendieron el hecho que la Corte no se pronunciara de fondo sobre el funcionamiento y estructura del ministerio, sino en la necesidad de contar con el aval fiscal requerido constitucionalmente para este tipo de iniciativas.

“Existen los recursos, el Ministerio de Hacienda ha señalado que de acuerdo a lo solicitado por el Ministerio de la Igualdad y la Equidad, se cuenta con la capacidad de sostener lo que está contenido en este proyecto de creación”, aseguró el representante por el Pacto Histórico, Pedro Suárez Vacca.

Por su parte, la representante verde Cathy Juvinao señaló que no se cuenta con aval fiscal actualizado por el Ministerio de Hacienda y se corre el riesgo de viciar nuevamente la iniciativa.



Finalmente, la ponencia fue aprobada con 20 votos en la Cámara y 12 votos en el Senado. El ministro de Igualdad, Juan Carlos Florián, saludó la aprobación y aseguró que a pesar de las críticas, la cartera avanza con una ejecución del 33 %.

Juan Florián, ministro de Igualdad // Foto: Ministerio de Igualdad

“El Ministerio para la Igualdad y Equidad de Colombia ya no es un ministerio de Gobierno, es un ministerio de país, hay una necesidad permanente, inminente, innecesaria y además muy visible por parte de los 32 departamentos y los 14 sectores sociales a los cuales nosotros gestionamos su política pública. Es importante mantener vivo un Ministerio para la Igualdad y Equidad, sobre todo en un país como Colombia que es de los más desiguales del mundo, el tercero más desigual según el informe de PNUD en 2025”, aseguró Florián.

Con este hecho, se levantó el debate y la discusión del articulado se retomará una vez reinicien las sesiones ordinarias, en marzo de 2026. Sin embargo, el proyecto debe ser aprobado en su totalidad antes del 20 de junio, o el ministerio será eliminado.