Se salvó proyecto de ley del Ministerio de Igualdad: articulado se votará en marzo

Con este hecho se levantó el debate y la discusión del articulado se retomará una vez reinicien las sesiones ordinarias, en marzo de 2026. Sin embargo, el proyecto debe ser aprobado en su totalidad antes del 20 de junio, o el ministerio será eliminado.

Foto: MinIgualdad - Unplash
Por: Andrés Carmona Ospina
|
Actualizado: 15 de dic, 2025

