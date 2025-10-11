Ministerio de Igualdad y Equidad inició acciones ante actos violentos a miembros LGBTIQ+

Por medio de un comunicado, el Ministerio de Igualdad y Equidad expresó su profundo rechazo y preocupación frente a los recientes casos de asesinatos y muertes violentas que en los últimos meses han afectado a miembros de la comunidad LGBTIQ+ en distintas regiones del país.

De acuerdo con la Fiscalía General de la Nación, en el transcurso del año se han registrado 57 homicidios de personas pertenecientes a los sectores LGBTIQ+, mientras que en los últimos siete meses se reportaron siete muertes en las regiones Caribe, Pacífica y Andina. Entre las víctimas se encuentran:

AFP

Luis Enrique Quiñones Barragán, reconocido líder de la población LGBTIQ+ en Sincelejo.

reconocido líder de la población LGBTIQ+ en Sincelejo. Samantha Eraso Cabrera, mujer trans oriunda de Pasto, quien ejercía la peluquería en Cali.

mujer trans oriunda de Pasto, quien ejercía la peluquería en Cali. Victoria Strauss, docente y mujer trans de Medellín, cuya muerte aún es materia de investigación.

docente y mujer trans de Medellín, cuya muerte aún es materia de investigación. Héctor Adanies Pérez Suárez, en Barranquilla.

en Barranquilla. Shaira Patiño, mujer trans asesinada en Tuluá.

mujer trans asesinada en Tuluá. Natalia Franco, fallecida en Palmira, en circunstancias por esclarecer.

fallecida en Palmira, en circunstancias por esclarecer. Shantal Barbosa Álvarez, mujer trans de Barranquilla, también fallecida en hechos que están bajo investigación.

Comunidad LGBTIQ+ / Foto: AFP

Asimismo, el Sistema Salvia Dignidad del Ministerio ha atendido 168 casos de violencia por prejuicio, de los cuales 77 incluyeron amenazas de muerte y 103 estuvieron dirigidos hacia mujeres en todas sus diversidades.



Ante estos hechos, el Ministerio de Igualdad y Equidad ha puesto en marcha acciones concretas para fortalecer la respuesta del Gobierno Nacional, entre ellas, la gestión de un consejo de seguridad de alto nivel con enfoque en violencias por prejuicio, la formulación de una directiva presidencial para emitir una alerta nacional por violencia basada en prejuicio, y la articulación intersectorial mediante la mesa de casos urgentes, que coordina acciones inmediatas de protección y atención.

Finalmente, la entidad hizo un llamado firme al Gobierno Nacional, las autoridades locales y la sociedad en general para unir esfuerzos en la prevención de las violencias por prejuicio: “Cada vida perdida representa un llamado a la acción y una deuda con la igualdad que Colombia no puede seguir postergando”, afirmó el Ministerio.