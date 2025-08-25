Defensores de la comunidad LGBTIQ+ piden más seguridad tras 23 agresiones en Antioquia

Más allá de las discusiones entre el alcalde de Medellín y el presidente Petro, defensores de derechos humanos de la población LGBTIQ+ manifestaron que se deben visibilizar las violencias contra ellos y los programas que buscan brindarles garantías de seguridad. De 52 agresiones físicas o psicológicas registradas en Colombia contra esta población diversa, 23 ocurrieron en Antioquia.

Aunque en un primer momento se generó un rifirrafe entre el presidente Gustavo Petro y el alcalde de Medellín por lo dicho durante su más reciente consejo de Gobierno —en el que incluso convocó a una manifestación trans en la capital antioqueña—, defensores de la población LGBTIQ+ lo ven con buenos ojos, si se tiene en cuenta que en reiteradas ocasiones han intentado llamar la atención de las autoridades frente a esta problemática sin obtener una respuesta efectiva hasta ahora.

Y es que no es para menos: según Caribe Afirmativo, y de acuerdo con datos ratificados por el Ministerio de la Igualdad, este año ha sido el más violento para personas de la comunidad. De los 52 casos de agresiones físicas, psicológicas y estructurales registrados en Colombia, 23 ocurrieron en Antioquia. Además, según la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, en Medellín, en lo corrido de este año se han presentado 12 homicidios de personas de la comunidad. Ante la situación, Jacques León Bracamonte, activista de la población LGBTIQ+, pidió a los mandatarios regionales sumarse para visibilizar estos hechos de violencia.

“Instamos a las autoridades competentes, a la Alcaldía de Medellín y a la Gobernación de Antioquia a sumarse a esta iniciativa del presidente Gustavo Petro, alzando esa voz en rechazo frente a estos crímenes de odio y de homofobia con esa sevicia hacia la población”, aseguró.

Si bien no desconocen las cifras, el secretario de Seguridad, Manuel Villa, fue enfático en afirmar que los homicidios registrados este año en la ciudad contra población diversa no guardan relación entre sí, aunque indicó que todas las muertes son igual de importantes a la hora de ser esclarecidas.

“Una cosa es que la víctima pertenezca a la comunidad y otra cosa son los móviles. No hay indicios ni pruebas, y así lo sostienen tanto la Fiscalía como la Policía, para argumentar que detrás de estos homicidios o de estos hechos pueda determinarse que hay un accionar sistemático”, aseveró.

En Medellín existe el Módulo Diversos del 123 Social, una línea que funciona las 24 horas del día, siete días a la semana, para escuchar, acompañar y brindar apoyo a esta población. Entre 2024 y 2025 ha atendido más de 1.600 casos y se han realizado 102 encuentros comunitarios para sensibilizar y promover el respeto a la diversidad, reportó la Alcaldía.

Aún no se conoce la fecha en la que se realizará esta marcha en la ciudad; sin embargo, desde los colectivos activistas sí hay expectativa frente a la misma.