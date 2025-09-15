El Tribunal de Cundinamarca suspende provisionalmente al ministro de la Igualdad Juan Carlos Florián

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca ordenó la suspensión provisional del ministro de la Igualdad, Juan Carlos Florián, tras admitir una demanda que cuestiona su nombramiento. La decisión fue adoptada por el magistrado Fabio Afanador, quien suspendió de manera temporal el Decreto 0892 de 2025, mediante el cual el presidente Gustavo Petro nombró al funcionario.

La demanda, interpuesta por el estudiante de Derecho Juan Manuel López, argumenta que la designación de Florián vulnera la Ley de Cuotas (Ley 2424 de 2024), que exige que al menos el 50 % del gabinete ministerial esté conformado por mujeres. Según los cálculos del demandante, actualmente “el porcentaje de participación de las mujeres en los cargos de máximo nivel decisorio de los Ministerios del Sector Central del Orden Nacional es del 47.4 % (9 de 19), mientras que el de los hombres es del 52,6 % (10 de 19)” detalla en el documento.

Juan Florián será nuevo ministro de Igualdad y Equidad. Foto: Ministerio de Igualdad

El debate jurídico y político gira en torno a la identidad de género del ministro, quien se define como una persona de “género fluido”. Este aspecto ha generado una fuerte discusión sobre la interpretación de la Ley de Cuotas.

Mientras tanto, la medida cautelar implica que Florián queda suspendido de sus funciones hasta que el proceso avance y el Tribunal administrativo de Cundinamarca decida de fondo si su designación vulnera o no la norma de paridad. En caso de que la demanda prospere, el decreto presidencial podría ser anulado, obligando al Gobierno a realizar un nuevo nombramiento.