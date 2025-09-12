“Juan Carlos Florián puede autodenominarse como quiera, pero eso no cambia la ley”: Lozano

La senadora Angélica Lozano es una de las que se ha pronunciado sobre el polémico debate sobre la cuota de género en el gabinete ministerial. Su “disgusto” se centra en el nombramiento de Juan Carlos Florián, quien ha solicitado ser llamado "ministra", y las implicaciones que esto tiene para la legítima representación de las mujeres en el poder ejecutivo.

Para Lozano, esto no solo desvirtúa la ley, sino que también “banaliza y manosea las luchas de las mujeres y las personas LGBT”, según comentó la senadora en diálogo con Mañanas Blu con Camila Zuluaga, este viernes.

La senadora Lozano, con orgullo, destacó la reciente modificación de la Ley de Cuotas (Ley 581 de 2000), actualizada en 2024, que elevó la participación de las mujeres del 30 % al 50 % en los cargos directivos del ejecutivo.

Angélica Lozano Crédito: Prensa Angélica Lozano

Según explicó, esta ley, avalada por la Corte Constitucional, aplica desde las alcaldías municipales y gobernaciones hasta la Presidencia de la República, incluyendo todos los ministerios y departamentos administrativos.

“Esto no es solo de números o mujeres haciendo bulto. Es que más de la mitad de los colombianos somos mujeres y ahí hay una mirada de agenda y de problemática”, aseveró.



La controversia por el nombramiento de Juan Carlos Florián

El punto central de la crítica de Lozano es el nombramiento del ministro Juan Carlos Florián. A pesar de que Florián se autodenomina “marica” y se refiere a sí mismo como “ministra”, Lozano fue contundente al afirmar que "la ley de cuotas es de mujeres”.

“Que esto no se llena con que si el hombre, un señor homosexual o una persona trans, no, esto es una cuota de mujeres y él tiene todo el derecho en su intimidad y en lo público a autodenominarse como quiera, pero eso no cambia la ley. Entonces, él es un hombre”, sentenció.

Juan Florián, ministro de Igualdad // Foto: Ministerio de Igualdad

La senadora subrayó la importancia de la claridad en la aplicación de la ley, instando a “respete a las mujeres y respete también a la a las luchas LGBT por la igualdad”. Además, denunció que el Gobierno tardó en reglamentar la ley, buscando sumas que incluyeran a “operarias, secretarias” en lugar de enfocarse en los cargos directivos.

Angélica Lozano no solo cuestionó la interpretación de la Ley de Cuotas, sino que también criticó lo que consideró una "banalización" de las luchas sociales.

Incluso, manifestó que “el manoseo viene del presidente”, quien, a pesar de haber usado el “pañuelo feminista en campaña”, ha “protegido, impulsado y defendido a toda clase de abusadores y de gente que ha ejercido violencia machista y abusos de distinto orden laboral”.

Asimismo, Lozano enfatizó la difícil situación de las personas trans en Colombia, con un promedio de vida de solo 35 años, debido a la violencia y discriminación sistémica. Por ello, le pareció grave que “el presidente banalice o le parezca chistoso”.