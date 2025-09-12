La ley de paridad es muy binaria: Juan Carlos Florián defendió su nombramiento en MinIgualdad

El ministro de la Igualdad, Juan Carlos Florián, se refirió a la polémica en torno a su nombramiento, pues el Tribunal Administrativo estudia tres demandas en su contra. Uno de los argumentos es que se estaría violando la ley de cuotas, la cual establece que los cargos de máximo nivel decisorio en el Estado deben estar ocupados en un 50 % por mujeres.

Florián asegura que es de género fluido. “La ley de paridad es una ley muy binaria, solamente para que las personas hombres y mujeres puedan acceder a cargos de poder y a cargos importantes, como la dignidad de ser ministro. Creo que es importante que Colombia se meta en el debate y que pensemos que las identidades de género y las orientaciones sexuales son fluidas. En este caso, las identidades de género existen y tenemos que pensar en las personas como yo, que no se reconocen como hombres o como mujeres”, dijo.

El ministro Florián también se abstuvo de responder las preguntas sobre el nombramiento de Juliana Guerrero como viceministra de la Juventud. “No voy a hablar del tema”, señaló al ser cuestionado al respecto.

Es importante recordar que el nombramiento de Guerrero ha generado polémica, ya que hay varias denuncias según las cuales ella no cumpliría con los requisitos para ser viceministra.