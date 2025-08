Juan Florián será nuevo minigualdad: su hoja de vida fue publicada en aspirantes a la Presidencia

Juan Carlos Florián es el nuevo ministro de Igualdad y Equidad en reemplazo de Carlos Rosero, quien llegó a ese cargo en febrero de este año tras el polémico consejo de ministros que terminó en la salida de la cartera de la vicepresidenta Francia Márquez.

El presidente Gustavo Petro le habría pedido la renuncia el miércoles de esta semana en una reunión que sostuvieron en la Casa de Nariño.

Florián es actualmente viceministro de juventudes en el ministerio, incluso su designación en ese cargo fue defendida por el presidente Gustavo Petro en un consejo de ministros en el que dejó en evidencia sus diferencias con Marqués.

“A mí nadie que sea negro me va a decir que hay que excluir a un actor porno que creó el sindicato de trabajadores sexuales en París. Estuve hablando con ellos de Marx, si quieren saber qué hacía en París. Le prometí a Florián que iba a ser viceministro y ustedes lo están echando. Y a Amaranta Hank no la dejaron trabajar porque era webcamer. Entonces quien va a arreglar ese problema si no es alguien que lo ha sufrido”, dijo.

El ahora ministro de Igualdad y Equidad es politólogo de la Pontificia Universidad Javeriana, con una especialización en Redes de intervención pública de la Universidad Tecnológica de Buenos Aires. Fue actor de contenido para adultos y trabajó en la Embajada de Colombia en Francia como multiplicador de ‘Colombia nos une’, en el consulado de París.