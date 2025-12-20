Incautan siete toneladas y media de marihuana en el Huila: así fue el operativo

Sobre la Ruta 24 en jurisdicción del municipio de Paicol en el occidente del Huila, en un puesto de control la policía inspeccionó a un vehículo de carga tipo camión en el que hallaron más de siete mil kilos de marihuana que habían aforado en tulas provenientes del Cauca.

De acuerdo con las investigaciones de las autoridades, el gigantesco cargamento del alucinógeno avaluado en alrededor de los siete mil millones de pesos, haría parte de los grupos armados residuales que delinquen en esa región del país que además son los encargados de controlar las finanzas del narcotráfico.

“Unidades adscritas a la estación de Policía del municipio de Paicol en el Huila lograron la captura de un hombre y la incautación de siete toneladas y media de marihuana. Según las investigaciones preliminares la droga tenía como destino la ciudad de Bogotá esto para fortalecer las finanzas criminales del frente Dagoberto Ramos de las disidencias de las Farc” indicó el Coronel Luis Fernando Serna Zapata, director encargado de la Unidad Antinarcóticos de la Policía Nacional.

Durante el procedimiento judicial el conductor del automotor un hombre de 30 años de edad, fue capturado en flagrancia y quedó a disposición de la Fiscalía Local de La Plata para que responda por el delito de fabricación, tráfico o porte de estupefacientes.



El más reciente reporte oficial, señala que en lo corrido del este año 2025 las autoridades han incautado al menos 35 toneladas entre marihuana y base de coca, en los diferentes corredores viales del departamento, siendo el municipio de La Plata donde se han asestado duros golpes contra el narcotráfico.