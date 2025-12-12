Duro golpe al narcotráfico: incautan 350 kilos de marihuana en límites del Tolima y Valle

El Ejército Nacional propinó un contundente golpe a las estructuras criminales vinculadas a las disidencias de las Farc al incautar un cargamento de 350 kilos de marihuana perteneciente al GAO-r Frente Ismael Ruiz, organización bajo el mando de 'Iván Mordisco'.

El decomiso, cuyo valor comercial supera los $747 millones, se llevó a cabo en zona rural del municipio de Rioblanco, en límites entre el Tolima y el Valle del Cauca.

La operación se desarrolló en un puesto de control vial instalado por soldados del Batallón de Despliegue Rápido Nº 13, adscrito a la Sexta Brigada del Ejército. Allí, en la vereda Cedral, los uniformados detuvieron un vehículo tipo Montero en el que eran transportados 14 bultos repletos de marihuana.

Durante la verificación del automotor, los militares hallaron el cargamento oculto y procedieron a capturar a Duvier Duban Trompeta Trochez, señalado por las autoridades como integrante de las redes de apoyo al terrorismo (RAER) de las disidencias comandadas por 'Iván Mordisco'.



“Gracias a la información suministrada, se estableció que el vehículo era conducido por un miembro de las RAER del GAO-r Frente Ismael Ruiz. Al hacer el ‘alto’, la tropa detuvo al sujeto y halló los paquetes, cuyo olor y textura se asemejaban a marihuana, con un peso total de 350 kilos. El apoyo de la Fuerza Aeroespacial Colombiana fue fundamental para la extracción del cargamento y del capturado”, explicó el coronel Arnold Esneider Pérez Linares, comandante de la Sexta Brigada.

El detenido y el alijo quedaron a disposición de la Sijín de la Policía Nacional, y Trompeta Trochez deberá responder por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.

Las autoridades destacaron que este golpe afecta de manera directa las finanzas ilícitas del grupo armado organizado.

“Con este resultado operacional se impacta estratégicamente la economía criminal de esta estructura, especialmente por el valor comercial del estupefaciente, estimado en $747 millones”, puntualizó el oficial.

Finalmente, hicieron un llamado a la ciudadanía para denunciar cualquier actividad sospechosa o relacionada con grupos armados organizados a través de la línea antiterrorismo 107.