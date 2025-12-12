Presunto asesino de niña en La Guajira había llegado al corregimiento hace pocos días

El corregimiento de Mingueo, en el municipio de Dibuya, La Guajira, ha sido sacudido por un caso "muy fuerte" tras el asesinato de una niña de apenas tres años de edad, identificada como Michel. Erlin Joaquín Suárez, personero de Dibuya y natural de Mingueo, confirmó la gravedad del crimen, señalando que la víctima, quien residía en el corregimiento, fue aparentemente violada.

Según el personero Suárez, el trágico evento conmocionó a la población. La noticia del desaparecimiento de la niña comenzó a viralizarse temprano, cerca de la 1 de la tarde, intensificándose la alarma hacia las 4 o 5 de la tarde. En ese momento, "todo el pueblo" de Mingueo se volcó hacia el lugar de residencia de la menor para participar en la búsqueda, realizando un rastreo "casa a casa". Aunque inicialmente circularon informaciones sobre el paradero de la niña que resultaron ser falsas, la posterior aparición del cuerpo llevó a que los indicios señalaran a un joven, Gabriel, como el principal sospechoso del asesinato.



La llegada del presunto culpable al corregimiento

Gabriel, el joven señalado como responsable, era un recién llegado al corregimiento, pues solo llevaba unos pocos días residiendo allí. Él había manifestado que procedía del municipio de Fonseca, La Guajira, y que su madre residía en Riohacha.

El joven había solicitado alimento, comida y alojamiento a personas de la comunidad descritas como cristianas y serviciales. Estas personas le permitieron quedarse en una casa que se encontraba sola, con el acuerdo inicial de que se iría al día siguiente, aunque terminó quedándose varios días mientras aseguraba el dinero para sus pasajes.

Se pudo establecer que Gabriel se ganaba el sustento y los pasajes realizando labores de limpieza alrededor de las casas. Él no conocía a los padres de la niña de forma cercana, aunque había limpiado cerca de la casa del padre de Michel, pues solo tres casas separaban las dos residencias. Gabriel había llegado con otro muchacho de menos de 14 años, pero este segundo joven se había ido hacia Riohacha tras recibir sus pasajes, dejando a Gabriel como el único residente en el domicilio donde finalmente apareció el cuerpo.



La sospecha se centró en Gabriel porque, siendo el único residente de la casa donde se encontró el cuerpo, él tampoco apareció en el lugar tras el hallazgo. La persona que le dio alojamiento se contactó con la madre de Gabriel (identificada como la señora Betty Torres), y ante la presión de la gente, compartió una foto que había tomado previamente del joven, la cual se "volvió viral" en las redes del corregimiento.

El personero enfatizó que el crimen, dado que la niña al parecer fue violada, "tocó las fibras" del corregimiento, lo que explica la intensa reacción de la comunidad. La búsqueda se transformó en una persecución masiva y frenética: "Todo el mundo, motos, carros, gente a pie, todo el mundo buscándolo".

La troncal principal fue cerrada, y la búsqueda se extendió por toda la madrugada, hasta la 1 de la mañana. Finalmente, Gabriel fue encontrado alrededor de las 6 de la mañana.

Escuche aquí la entrevista: