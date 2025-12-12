En vivo
ELN anuncia paro armado desde el 14 de diciembre por amenazas de Trump contra Colombia

ELN anuncia paro armado desde el 14 de diciembre por amenazas de Trump contra Colombia

El grupo ilegal anunció un paro armado de 72 horas en todo el país, desde la 6:00 de la mañana del 14 de diciembre.

