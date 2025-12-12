ELN anuncia paro armado desde el 14 de diciembre por amenazas de Trump contra Colombia

El ELN anunció un paro armado de 72 horas en todo el país. Lo anterior, ante las “amenazas” del presidente Donald Trump contra Colombia. La información fue confirmada por ese grupo ilegal en un comunicado, en el que anuncian que el paro armado inicia el 14 de diciembre a las 6:00 de la mañana.

“En contra de la intervención imperialista y de los dictados de la oligarquía vendepatria, decretamos un paro armado de 72 horas, que inicia el 14 de diciembre de 2025 a las 6:00 a. m. y termina el 17 de diciembre de 2025 a las 6:00 a. m.”, dice el comunicado.

El grupo ilegal señala que hay una amenaza intervencionista de Donald Trump y advierte, en el comunicado, a quienes se movilicen por carreteras y ríos.

ELN anuncia paro armado desde el 14 de diciembre Foto: suministrada

Es importante recordar que, esta semana, el presidente Donald Trump se refirió a las operaciones contra el narcotráfico en el Caribe, cerca de Venezuela, y en ese contexto aseguró que el presidente Gustavo Petro sería el “siguiente” después de Nicolás Maduro.

