Música y cine lideran la agenda cultural del fin de semana en Medellín y el Oriente

Los eventos musicales, de diversos géneros y para todos los gustos, lideran la agenda cultural para este fin de semana en el departamento.

En Medellín la música reunirá mañana sábado a melomanos con el Soy Músico Fest, un espacio con entrada gratuita que tiene como centro la inclusión con talleres, actividades en lenguaje de señas y música filarmónica.

"Es la oportunidad para que descubras que las diferencias enriquecen la música. Vamos a sorprendernos", invitó Ana Milena Vásquez, una de las artistas.



Eventos para compras en Medellín

Otro de los planes que arranca este fin de semana y hasta el 21 de diciembre, es la décimo quinta versión de La Plaza de Wein, con 400 marcas locales de todas las categorías, como ropa femenina, zapatos, bolsos, decoración para el hogar, mascotas y mucho más, adicional, zona de snacks y restaurantes; se espera que asistan más de 90 mil asistentes, al evento en la Universidad Eafit. En las versiones 2023 y 2024 nuestros expositores han logrado ventas de más de un millón de dólares.

También en Medellín, desde hoy hasta el 16 de diciembre, Plaza Mayor recibirá la sexta edición del Bazar de Marcas Súper Outle. Allí, con entrada gratuita, los visitantes encontrarán descuentos hasta del 70% y una oferta comercial más amplia.



En Oriente el evento central será el Guarne Rock, espacio donde durante hoy y mañana se presentarán 11 agrupaciones. "Vamos a tener artistas destacados, locales y de talla nacional como La Mojiganga, invito a jóvenes y adultos para que participen de este gran festival", detalló el alcalde Mauricio Grisales.

Quedándonos en el Oriente, en La Ceja se realizará el domingo el Festival Sol de Invierno, donde habrá espacios, además de musicales, de gastronomía, artesanía y un poco de ficción.

Publicidad

Finalmente, en esa misma subregión, Sonsón tendrá su séptimo festival de Cine, espacio para los amante del séptimo arte que tendrá su cierre hoy y mañana con proyecciones de distintas películas y talleres