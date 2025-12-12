Qué significa que una mujer no se maquille, según la psicología; dice mucho de su personalidad

El maquillaje se ha vuelto más popular que nunca gracias a las nuevas técnicas, los tutoriales virales y la influencia constante de las redes sociales. Desde looks profesionales hasta rutinas rápidas para el día a día, millones de personas encuentran en los cosméticos una herramienta para resaltar su imagen o experimentar con estilos distintos.

Sin embargo, mientras esta industria crece, también gana fuerza una tendencia contraria: la de quienes prefieren mostrarse al natural y dejar a un lado bases, correctores y delineadores.

Esta decisión, lejos de ser superficial, tiene un trasfondo psicológico que ha despertado el interés de investigadores. Estudios citados por la psicóloga Tara Well, profesora de la Universidad de Columbia, señalan que no maquillarse puede expresar comodidad, autenticidad y un cuestionamiento directo a los estándares tradicionales de belleza. Aunque cada persona tiene sus propios motivos, la psicología ha identificado patrones comunes.



1. Autoaceptación y comodidad con la propia imagen

Quienes renuncian al maquillaje suelen sentirse conformes con su apariencia sin necesidad de modificarla. Well explica que mostrarse con el rostro al natural puede reflejar una relación más amable consigo mismo.

Para muchas personas, aceptar su imagen sin filtros ni retoques es un paso importante hacia la construcción de una autoestima más sólida.



Bloqueador solar. Foto: Freepik

2. Rechazo a las exigencias estéticas

Históricamente, el maquillaje fue una herramienta para seguir normas sociales sobre cómo debía lucir un rostro “correcto”. Hoy, no usarlo puede convertirse en un gesto de resistencia frente a esas presiones. Esta postura suele relacionarse con el deseo de liberarse de expectativas culturales que han impuesto, por años, definiciones muy estrechas de belleza.



3. Una apuesta por la practicidad

El factor tiempo influye mucho. Para algunos, maquillarse implica una rutina extensa que no sienten necesaria. Optar por no hacerlo simplifica el día a día, reduce la carga mental y permite enfocarse en actividades más importantes. Esta elección está muy ligada a estilos de vida prácticos y a la necesidad de optimizar la rutina personal.



4. Cuidado y bienestar de la piel

Otro motivo frecuente es la salud dermatológica. Algunas personas evitan los cosméticos para prevenir irritaciones, obstrucción de poros o la necesidad de limpiezas intensivas. En medio del auge del skincare y las rutinas minimalistas, muchos prefieren priorizar una piel descansada antes que un look definido.

En un mundo donde la presión estética sigue siendo un tema central, la tendencia de la “cara lavada” aparece como un acto de libertad. Para la psicología, no maquillarse puede ser una forma de reconectar con la propia identidad, reducir la influencia de la mirada externa y promover una noción de belleza más inclusiva y real.