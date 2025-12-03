Tendencias de uñas y maquillaje para brillar en fiestas de fin de año: elegante y sutil

Las celebraciones de fin de año llegan con una tendencia clara: brillar con elegancia y sin excesos.

Esta temporada apuesta por acabados luminosos, tonos cálidos y destellos sutiles que capturan el espíritu festivo de diciembre. El maquillaje y las uñas se renuevan con estilos modernos que buscan resaltar la belleza natural, mientras aportan ese toque glamuroso ideal para las noches decembrinas.

En este contexto, Masglo presenta dos propuestas protagonistas que interpretan la estética navideña desde una mirada contemporánea: Goldy Christmas y Berry Christmas. Ambas tendencias han sido creadas para quienes desean destacar con luz propia, combinando color, brillo y sofisticación en perfecta armonía.



Goldy christmas

El dorado, protagonista eterno de la temporada, se reinventa este año en una versión más suave y cálida. La piel se trabaja con bases ligeras que dejan un acabado natural y fresco, y se sellan con polvos ideales para aportar un toque satinado que refleja la luz con delicadeza.

Foto: Suministrada

Los ojos se convierten en el centro del look gracias a sombras doradas, delineados definidos y pestañas bien estructuradas. En contraste, los labios brillan con tonos intensos como Rojo Linda o Rosa Atrevida, perfectos para elevar cualquier atuendo nocturno.



“El dorado este año busca un brillo elegante, que realce la luminosidad natural sin verse exagerado”, explica Sofía Acero, experta en maquillaje de Masglo.

Las uñas siguen esta misma línea cálida con tonos inspirados en el efecto glaseado, una versión más acogedora de las populares Glazed Nails. Colores caramelo, latte, moka, burdeos, chocolate o rosa palo —como Materialista, Humana, Ausente, Fiesta, Gomela, Matrimonio, Razonable, Nieva y Educada— crean una apariencia pulida y sofisticada.



Berry christmas

Para quienes buscan un estilo más audaz, berry christmas se inspira en los frutos rojos y en la energía vibrante de las fiestas. La piel conserva un acabado natural utilizando Real Perfection y Corrector Expert Cover, mientras el rubor Rosa Atrevida aporta un toque sonrojado que puede funcionar también como iluminador.

Árbol de Navidad. Foto: Freepik

El punto focal son los labios con el tono Color Power Rojo Ausente, un rojo profundo que también puede aplicarse en mejillas para lograr un efecto monocromático elegante. En los ojos, los tonos tierra y vino de Four You Intimidante añaden profundidad y un halo festivo.

Para las uñas, el efecto Fascinante se convierte en el aliado perfecto. Su brillo camaleónico —que varía según la luz— complementa los tonos intensos y añade un toque mágico al look final. Tonos como Virginal, Materialista, Presumida o Farandulera funcionan como base para crear este acabado multidimensional. “Es un efecto que convierte cualquier color en una joya luminosa”, comenta Lina Valderrama, experta en uñas.



Consejos para que el brillo dure toda la noche

Hidratar la piel antes del maquillaje para prolongar su duración.

Usar el rubor como iluminador para obtener un glow natural.

Combinar tonos cálidos y metálicos en los ojos para dar profundidad sin saturar.

En las uñas: aplicar base, dos capas de color, una del efecto elegido y sellar con brillo.

Más allá del maquillaje, esta temporada busca resaltar el amor propio. El rojo, símbolo de fuerza y pasión, se posiciona como el color del empoderamiento femenino y del autocuidado.