Previa de la final de la Liga BetPlay: 12 de diciembre de 2025 - Blog Deportivo, programa completo

Estos fueron los temas tratados en Blog Deportivo este viernes, 12 de diciembre de 2025:
- El seleccionador de Colombia Néstor Lorenzo dio una rueda de prensa donde destacó varios momentos de la eliminatoria al Mundial 2026.
- Hoy se gugará el partido de ida de la final de la Liga BetPlay entre Junior y Tolima. Los técnicos de los equipos dieron una rueda de prensa hablando del compromiso.
- Mañana se disputará la final de la Copa Betplay entre Atlético Nacional y Medellín a las 5 de la tarde.
- Julio Comesaña, exfutbolista y director técnico, dio detalles sobre la final de la Liga BetPlay.
