Previa de la final de la Liga BetPlay: 12 de diciembre de 2025 - Blog Deportivo, programa completo

Estos fueron los temas tratados en Blog Deportivo este viernes, 12 de diciembre de 2025:



El seleccionador de Colombia Néstor Lorenzo dio una rueda de prensa donde destacó varios momentos de la eliminatoria al Mundial 2026.

al Mundial 2026. Hoy se gugará el partido de ida de la final de la Liga BetPlay entre Junior y Tolima . Los técnicos de los equipos dieron una rueda de prensa hablando del compromiso.

. Los técnicos de los equipos dieron una rueda de prensa hablando del compromiso. Mañana se disputará la f inal de la Copa Betplay entre Atlético Nacional y Medellín a las 5 de la tarde.

a las 5 de la tarde. Julio Comesaña, exfutbolista y director técnico, dio detalles sobre la final de la Liga BetPlay.

Escuche el programa completo aquí: