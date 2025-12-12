Gobernadora del Valle del Cauca busca inversión y apoyo para Buenaventura en visita a EE. UU.

La gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, inició su agenda oficial en Estados Unidos con una serie de reuniones orientadas a atraer inversión extranjera y fortalecer las relaciones comerciales del departamento.

Durante su intervención, la mandataria subrayó la importancia de que Estados Unidos brinde apoyo al puerto de Buenaventura, especialmente ante lo que calificó como “el fracaso de la paz total”, una política que según, afirmó terminó fortaleciendo a grupos armados ilegales, como las disidencias de las FARC, incrementando la violencia y el narcotráfico en la región.

Toro reiteró que el Valle del Cauca necesita inversión internacional para impulsar proyectos estratégicos tanto regionales como nacionales. Recordó que iniciativas clave como el Tren de Cercanías, el acueducto de Buenaventura y el dragado del canal de acceso al puerto avanzan actualmente sin apoyo del Gobierno nacional.

En la sesión, la gobernadora presentó las ventajas competitivas del departamento y resaltó el interés del gobierno estadounidense en desarrollar trabajo conjunto directamente con administraciones territoriales.



Según Toro, estas alianzas apuntan a lograr “una prosperidad conjunta”, enfocada en la generación de empleo, la mejora de la calidad de vida y la construcción de mayores niveles de equidad y justicia social para los vallecaucanos.