Día de Velitas deja 27 personas quemadas y 110 animales afectados en el Valle del Cauca

Las autoridades de salud del Valle del Cauca reportaron 27 nuevos casos de personas quemadas con pólvora durante la celebración del Día de las Velitas, cifra que incluye casos registrados en Cali. Según el informe, las lesiones están asociadas al uso inadecuado de los elementos pirotécnicos, con estos nuevos reportes el departamento acumula 43 casos en lo corrido del mes de diciembre.



Cifras de quemados en el Valle del Cauca

De los 27 nuevos casos, 14 corresponden a distintos municipios del Valle como Florida, Buenaventura, Buga, Tuluá y Jamundí, entre otros; mientras que 13 se registraron en Cali, entre ellos cuatro menores de edad.

"Fueron 13 victimas por quemaduras por la manipulación de pólvora, los menores de edad en edades de dos, seis, y trece años respectivamente, una de ellas con ocusión ocular, así mismo debo mencionar que ya las otras victimas están fuera de peligro, pero debo mencionar que tres de ellas tuvieron amputación de falanges en miembros superiores, una de ellas lesiones en el rostro y otra lesion ocular.", dijo Carlos Pinzón, Subsecretario de Salud Pública de Cali.

Otra cifra que preocupa a las autoridades es la de los animales afectados por el uso de pólvora, solo durante la celebración del Día de las Velitas se reportaron 110 casos, lo que eleva a 451 el número de animales con algún tipo de afectación en lo que va del mes de diciembre.

"A la fecha tenemos 137 animales extraviados, 301 encontrados desorientados; 5 perros atropellados, de los cuales dos murieron; 8 casos de episodios de estrés, 4 en casa y 3 en calle, donde uno falleció. Hasta el momento hemos logrado que 30 animales regresen a sus hogares. Los barrios con más afectaciones han sido Terrón Colorado, El Poblado, Ciudad Córdoba, Marroquín, Alfonso López y Los Lagos. Las comunas con mayor número de reportes son la 13, 11, 16, 14 y 8", expresó Patricia Dosman, directora de Conexión Animal.



Por su parte, la Policía en operativos realizados en La Cumbre y Yumbo, lograron incautar 4.583 artículos de pirotecnia que estaban listos para ser transportados hacía la ciudad de Cali y que pretendían ser comercializados en la tradicional celebración del Día de las Velitas.