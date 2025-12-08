En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Terremoto en Japón
Plan retorno
Sorteo del Mundial

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Pacífico  / Día de Velitas deja 27 personas quemadas y 110 animales afectados en el Valle del Cauca

Día de Velitas deja 27 personas quemadas y 110 animales afectados en el Valle del Cauca

De los 27 nuevos casos, 14 se registraron en el Valle en Florida, Buenaventura, Buga, Tuluá y Jamundí. Los 13 restantes ocurrieron en Cali, donde cuatro de los afectados son menores de edad.

Publicidad

Publicidad

Publicidad