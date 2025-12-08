Caribeña Día resultado lunes 8 de diciembre de 2025

Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
El Caribeña Día sigue consolidándose como uno de los sorteos de chance más representativos del Caribe colombiano.
Con una tradición que se fortalece año tras año, este sorteo mantiene la expectativa diaria de miles de jugadores que, cada tarde, esperan con ilusión el número ganador que podría cambiarles el día. Vea el sorteo en vivo aquí:
El número ganador del chance Caribeña Día de este lunes, 8 de diciembre de 2025, es el 7294 - 7 ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.
El sorteo Caribeña Día se realiza todos los días a las 2:30 p. m., con transmisión en vivo disponible para todo el país. Su puntualidad y transparencia lo han convertido en uno de los juegos de azar más confiables y tradicionales de la región Caribe.
Una de las razones que explica su popularidad es la variedad de formas de apostar, que permite a cada jugador elegir cómo participar:
Gracias a su tradición, emoción diaria y variedad de apuestas, el Caribeña Día se mantiene como uno de los sorteos más esperados en la región Caribe. Cada jornada renueva la esperanza de miles de apostadores que buscan ese golpe de suerte que les permita celebrar una buena noticia.