Caribeña Día resultado lunes 8 de diciembre de 2025

El Caribeña Día sigue consolidándose como uno de los sorteos de chance más representativos del Caribe colombiano.

Con una tradición que se fortalece año tras año, este sorteo mantiene la expectativa diaria de miles de jugadores que, cada tarde, esperan con ilusión el número ganador que podría cambiarles el día. Vea el sorteo en vivo aquí:

Número ganador de Caribeña Día hoy

El número ganador del chance Caribeña Día de este lunes, 8 de diciembre de 2025, es el 7294 - 7 ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.



Número ganador: 7294

Dos últimas cifras: 94

Tres últimas cifras: 294

La quinta: 7

¿A qué hora se juega el Caribeña Día?

El sorteo Caribeña Día se realiza todos los días a las 2:30 p. m., con transmisión en vivo disponible para todo el país. Su puntualidad y transparencia lo han convertido en uno de los juegos de azar más confiables y tradicionales de la región Caribe.



Modalidades de juego del Caribeña Día

Una de las razones que explica su popularidad es la variedad de formas de apostar, que permite a cada jugador elegir cómo participar:



4 cifras directo (superpleno): acertar las cuatro cifras en el orden exacto.

acertar las cuatro cifras en el orden exacto. 4 cifras combinado: acertar las cuatro cifras en cualquier orden.

acertar las cuatro cifras en cualquier orden. 3 cifras directo: coincidencia exacta con las tres últimas cifras.

coincidencia exacta con las tres últimas cifras. 3 cifras combinado: las tres cifras pueden aparecer en cualquier orden.

las tres cifras pueden aparecer en cualquier orden. 2 cifras (pata): acertar de forma exacta las dos últimas cifras.

acertar de forma exacta las dos últimas cifras. 1 cifra (uña): acertar solamente la última cifra.

Gracias a su tradición, emoción diaria y variedad de apuestas, el Caribeña Día se mantiene como uno de los sorteos más esperados en la región Caribe. Cada jornada renueva la esperanza de miles de apostadores que buscan ese golpe de suerte que les permita celebrar una buena noticia.