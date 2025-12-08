En vivo
Desarticulan banda ‘Los LS’, señalada de homicidios y microtráfico en el oriente de Cali

En los barrios Llano Verde, Písamos y Puertas del Sol, fueron capturados ocho integrantes de esta estructura delincuencial, quienes obtenían ingresos por el expendio de dosis de estupefacientes.

Cae la estructura criminal ‘Los LS’ tras cinco meses de investigación en Cali
Cae la estructura criminal ‘Los LS’ tras cinco meses de investigación en Cali.
Foto: Policía Nacional
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 8 de dic, 2025

