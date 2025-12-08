Desarticulan banda ‘Los LS’, señalada de homicidios y microtráfico en el oriente de Cali

Fue desarticulada la banda delincuencial ‘Los LS’, señalados como los principales dinamizadores de homicidios, tráfico de estupefacientes y desplazamientos forzados, entre otras formas del multicrimen, en el oriente de Cali, Valle del Cauca.

Mediante ocho diligencias de allanamiento en los barrios Llano Verde, Písamos y Puertas del Sol, fueron capturados ocho presuntos integrantes de esta estructura delincuencial, quienes obtenían ingresos por el expendio mensual de aproximadamente 16.000 dosis de estupefacientes, entre marihuana y derivados de cocaína.

"Los presuntos delincuentes eran conocidos en el mundo delincuencial como ‘Yustin’, ‘Rajado’, ‘Franco’, ‘Miguel’ y ‘Mamberroy’. Este último estaba al frente de las coordinaciones criminales como determinador de homicidios por el control del microtráfico y la distribución de estupefacientes", dijo el general Henry Bello, comandante de la Policía Metropolitana de Cali.

Las autoridades confirmaron que durante cinco meses le siguieron los pasos a la estructura, lo que permitió evidenciar la instrumentalización de menores de edad para la comisión de delitos.



"Pudimos comprobar que la instrumentalización específicamente se daba para que ellos pudieran hacer la comercialización de sustancias alucinógenas en parques, entornos escolares y espacios deportivos en esa parte de la ciudad. Los implicados fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación por los delitos de concierto para delinquir, homicidio agravado, desplazamiento forzado e instrumentalización de menores para la comisión de delitos", explicó el oficial.

Finalmente, un juez de Control de Garantías dictó medida de aseguramiento intramural a cinco de los capturados y libertad a tres, quienes continuarán vinculados al proceso investigativo.