A 12 aumentan los casos de personas quemadas por pólvora en el Valle del Cauca

El número de quemados por pólvora en el departamento del Valle del Cauca continúa en aumento, especialmente en Cali, donde ya se registran cinco personas lesionadas: tres mujeres y dos hombres, entre ellos dos menores de edad. En el resto del departamento, las autoridades reportan siete casos adicionales en municipios como Buga, Tuluá, Jamundí, Buenaventura y Candelaria.

Estas cifras encienden las alarmas entre las autoridades, que recuerdan que sigue vigente el decreto que prohíbe la producción, comercialización, almacenamiento y manipulación de pólvora.

De acuerdo con el secretario de Salud del Valle, Germán Escobar, la situación representa un incremento de dos casos respecto al mismo periodo del año anterior, lo que evidencia la gravedad del panorama y la importancia de la corresponsabilidad ciudadana para proteger, especialmente, a los menores de edad.

"El llamado es a no usar pólvora. Vivamos una Navidad en paz, segura, con salud, y evitemos el uso de la pólvora. Si se presenta alguna lesión, la recomendación es acudir inmediatamente al centro de salud más cercano", concluyó la Administración., enfatizó Escobar.



Las autoridades reiteraron su preocupación ante el aumento de lesionados, recordando que el departamento ha registrado cifras elevadas por pirotecnia en temporadas recientes. Las quemaduras y amputaciones continúan siendo las principales consecuencias del uso inadecuado de estos artefactos.