Llamada de Trump y Maduro
Aviones A320
Miguel Uribe Londoño
Alias 'Calarcá'

Pacífico  / A 12 aumentan los casos de personas quemadas por pólvora en el Valle del Cauca

A 12 aumentan los casos de personas quemadas por pólvora en el Valle del Cauca

Entre los afectados se encuentran menores de edad. Autoridades hacen un llamado especialmente a los padres de familia.

