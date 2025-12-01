Seis quemados con pólvora durante alborada en Valle del Cauca

Desde antes de la medianoche y hasta aproximadamente las 2:00 de la mañana de este lunes 1 de diciembre, se escuchó la explosión de pólvora y se vieron fuegos artificiales en diferentes zonas de la ciudad de Cali.

Este año, muchos establecimientos comerciales, como bares y restaurantes, convocaron a sus clientes a participar en la llamada alborada, para recibir el último mes de año, una tradición muy paisa que fue adoptada por muchas personas en Cali en los últimos tiempos.

Cientos de personas se reunieron en las calles del oriente de la ciudad, en la vía al cerro de Cristo Rey, en la estrella de Siloé y en otros sectores.

Hasta ahora se reportan tres personas quemadas con pólvora, dos adultos y un menor de 17 años en Cali, mientras que en municipios como Jamundí, Tuluá y Buga se registran 3 casos más. Las autoridades piden atender las recomendaciones, especialmente, para prevenir que los niños resulten lesionados al inicio de la temporada decembrina.



"Seguimos haciendo el llamado a la comunidad al uso responsable de la pólvora, el año pasado tuvimos 42 personas que resultaron lesionadas , muchas de ellas en sus manos con daños irreversibles", dijo Germán Escobar, secretario de Salud de Cali.

En Cali, aun no se enciende el alumbrado navideño. Las luces de navidad se encenderán el próximo 7 de diciembre en el Bulevar del Río, el Centro Histórico, el barrio Obrero y el oriente de esta ciudad.