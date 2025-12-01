En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Encuesta Invamer
Aviones A320
Llamada entre Trump y Maduro
Elecciones 2026

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Pacífico  / Seis quemados con pólvora durante alborada en Valle del Cauca

Seis quemados con pólvora durante alborada en Valle del Cauca

Cientos de personas se reunieron en las calles del oriente de la ciudad, en la vía al cerro de Cristo Rey, en la estrella de Siloé y en otros sectores.

Publicidad

Publicidad

Publicidad