Antioquia registra aumento del 142% en los casos de personas quemadas con pólvora este año

De enero a la fecha, el departamento suma 68 lesionados por pólvora, cuarenta casos más que en el mismo periodo de 2024 cuando se reportaron 28. Marta Cecilia Ramírez, secretaria de Salud y Medio Ambiente de Antioquia advirtió que la situación es crítica y que, pese a las campañas continuas, el departamento continúa liderando las cifras de quemados en el país.

La funcionaria confirmó además que la unidad de quemados del Hospital San Vicente de Paúl ya está al 100% de ocupación en adultos y al 80% en niños, lo que podría obligar a remitir pacientes a otros departamentos si las emergencias aumentan en diciembre.

"Nuevamente corremos el riesgo de que pacientes que requieran hospitalización por este tipo de accidentes nos toque buscar camas por fuera del departamento de Antioquia, en otras instituciones hospitalarias del país. Por eso hacemos un llamado a la conciencia, al autocuidado, a la responsabilidad", aseguró.

Por su parte, Dionisia Rivas, gerente de Protección y Bienestar Animal de la Gobernación de Antioquia, alertó sobre el impacto de la pólvora en mascotas y fauna silvestre, y aseguró que la entidad registra un aumento entre el 10% y el 15% en muertes súbitas de animales entre el 30 de noviembre y el 1 de diciembre, principalmente por el ruido provocado por la alborada.



"se le solicita a las personas un cuidado especial con sus mascotas, pero pues sobre todo invitarlos a no celebrar con pólvora, a no celebrar en estas festividades con ruido, porque no solamente afectamos las mascotas, sino también la fauna silvestre y, por supuesto, la naturaleza", confirmó la gerente.

La funcionaria, además recordó que cualquier afectación comprobada a animales domésticos o silvestres puede ser denunciada ante la línea 123 o directamente a la Fiscalía, pues la ley contempla sanciones y judicialización por maltrato animal.

Finalmente, hizo un llamado a no comprar ni comercializar fauna silvestre, y a optar por la adopción de perros y gatos en los hogares de paso de los municipios.