Inmovilización de aviones A320
Cantón Norte
Sanción campaña Petro

Antioquia registra aumento del 142% en los casos de personas quemadas con pólvora este año

Antioquia registra aumento del 142% en los casos de personas quemadas con pólvora este año

Durante el 2025 hay un registro de 12 menores de edad quemados y Medellín sigue siendo la zona del departamento más afectada.

