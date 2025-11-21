En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Universidad Nacional
Verónica Alcocer
Maduro
Liga colombiana

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Sociedad  / Cultura  / Se acerca la temporada de pólvora: así puede evitar que su perro o gato se asuste con el ruido

Se acerca la temporada de pólvora: así puede evitar que su perro o gato se asuste con el ruido

Veterinarios indican que la pólvora puede afectar gravemente a los animales, pues no soportan los estruendos debido a que tienen un oído con alta sensibilidad auditiva y lo asocian con el peligro.

Publicidad

Publicidad

Publicidad