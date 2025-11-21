Se acerca la temporada de pólvora: así puede evitar que su perro o gato se asuste con el ruido

En menos de 15 días comienza el mes más esperado por muchos, pues diciembre es considerado como aquel que trae alegría y unión familiar. De igual forma, con las celebraciones también llega la temporada de pólvora, una sustancia explosiva que se usa en las armas de fuego y en la pirotecnia.

Frente a esto, existe una problemática que incluso ha cobrado la vida de muchos animales domésticos, por ello, es importante conocer qué se puede hacer ante los estruendos que causa la pólvora.

Según el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA), desde noviembre de 2022 hasta el mismo mes del 2024, se registraron 1.901 casos de animales presuntamente afectados por el uso de la pirotecnia en Bogotá.

Los animales silvestres son los más afectados, en total sumaron 1.199 casos y los de compañía 702. Los síntomas más reportados fueron:



Traumatismo

Intranquilidad

Agresividad

Aturdimiento

¿Por qué la pólvora afecta y asusta a los perros, gatos y demás animales?

Veterinarios indican que los animales no soportan la pólvora debido a que tienen un oído con lata sensibilidad auditiva y asocian los estruendos con el peligro, “ellos no son capaces de reconocer que se trata de una celebración”, indicó el profesional.



El ruido puede superar los decibeles que estos seres vivos toleran, además, el olor de los químicos afecta su olfato sensible, agregó el veterinario.



Así puede evitar que su perro o gato se asuste con el ruido de la pólvora

Como es bien sabido, la temporada de pólvora se da durante las festividades decembrinas, es decir, entre noviembre y enero. La fecha oficial que marca el inicio de la celebración es el tradicional Día de las Velitas.

Desde la Alcaldía de Bogotá mencionaron una serie de recomendaciones que los dueños de mascotas y animales silvestres deben tener en cuanta para evitar que el ruido de la pirotecnia los afecte:

